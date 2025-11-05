Gaziantep'te bina yangını: Kullanılamaz hale geldi

Gaziantep'te 3 katlı boş bir apartmanda çıkan yangın, 45 personel ve 16 aracın 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Güneykent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede alevlerin binanın tamamına yayılmasına neden oldu.

4 SAATLİK ZORLU MÜCADELE

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmek için yoğun bir çaba sarf etti. 16 itfaiye aracı ve 45 personelin 4 saat süren zorlu müdahalesi sonucunda yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü.

BİNA BOŞ OLDUĞU İÇİN CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangının çıktığı binanın, tadilat nedeniyle önceden boşaltılmış olması büyük bir faciayı önledi. Bu sayede yangında can kaybı yaşanmadı. Ancak yangının etkisiyle bina ağır hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

