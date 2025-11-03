Kütahya'da köyde yangın faciası! 2 ev ile 1 ahır kullanılamaz hale geldi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir köyde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçeye 14 kilometre uzaklıktaki Şeyhler köyünde Yaşar Kaplan'a ait ahşap evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki kuzeni Hasan Hüseyin Kaplan'ın evine ve ahıra sıçradı.

2 EV VE 1 AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hisarcık ve Emet ilçelerine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, 2 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

