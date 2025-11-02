Beyoğlu’nda korkutan yangın! 4 kişi mahsur kaldı

Yayınlanma:
Beyoğlu’nda 2 katlı binanın bodrum katında iddiaya töre elektrik tesisatından yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bülbül Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre binanın bodrum katında, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

4 KİŞİ MAHSUR KALDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çalışmalar sürdüğü sırada binaya duman dolması sebebiyle üst katlarda yaşayan 4 kişi mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

Bunun üzerine itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla üst katta mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarma anları kameralara yansıdı.

Kurtarılan 4 kişi, ambulansa götürüldü. Dumandan etkilendiği öğrenilen 3 kişiye oksijen takviye yapılırken, 1 kişi ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Olay nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Polis ekipleri ise çevrede önlem aldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

