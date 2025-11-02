Beyoğlu’nda korkutan yangın! 4 kişi mahsur kaldı

Beyoğlu’nda 2 katlı binanın bodrum katında iddiaya töre elektrik tesisatından yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, üst katlarda mahsur kalan 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.