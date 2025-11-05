Ali Koç’un evinde patlama ve yangın!

Yayınlanma:
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde Ali Koç'a ait olduğu belirtilen bir bağ evinde meydana gelen patlama ve yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde bir bağ evinde patlama meydana geldi. Ali Koç'a ait olduğu belirtilen bağ evinde, henüz bilinmeyen bir nedenle gece yarısı yaşanan patlamayı yangın izledi.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak bağ evi kullanılamaz duruma geldi.

EV SAHİPLERİ OLAY ANINDA EVDE DEĞİLDİ

Olay sırasında ev sahiplerinin bağ evinde olmadığı ve bu nedenle yaralanan olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, patlama ve yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

