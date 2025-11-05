Ali Koç’un evinde patlama ve yangın!

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde bir bağ evinde patlama meydana geldi. Ali Koç'a ait olduğu belirtilen bağ evinde, henüz bilinmeyen bir nedenle gece yarısı yaşanan patlamayı yangın izledi.

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak bağ evi kullanılamaz duruma geldi.

Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek

EV SAHİPLERİ OLAY ANINDA EVDE DEĞİLDİ

Olay sırasında ev sahiplerinin bağ evinde olmadığı ve bu nedenle yaralanan olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, patlama ve yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı.