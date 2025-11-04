Uyuşturucu bağımlısı arkadaşının evini kundakladı: İki jandarmayı yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi

Uyuşturucu bağımlısı arkadaşının evini kundakladı: İki jandarmayı yaralayan saldırgan etkisiz hale getirildi
Yayınlanma:
Muğla’nın Ula ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen R.C.K., önce arkadaşının evini ateşe verdi, ardından kendisini ikna etmeye çalışan iki jandarmayı bıçakla yaraladı. R.C.K., jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen R.C.K. (33), henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşı N.M’nin evini ateşe verdi.

Yangın kısa sürede binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, komando, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

mugla-kundaklama.png

ELİNDE BIÇAKLA İKİ JANDARMAYI YARALADI

Jandarma ve komando ekipleri, evi kundakladıktan sonra elinde bıçakla çevredeki bir eve giren Kayakurt için yakalama çalışması başlattı.

Jandarma ekiplerinin uzun süren ikna çabalarına rağmen Kayakurt, bir anda güvenlik güçlerine saldırarak, ikisini yaraladı. Bunun üzerine jandarma ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen şahıs, yaralı olarak ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.

Ambulansa bindirildikten kısa süre sonra kalbi duran Kayakurt’a sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Hastaneye getirildiğinde kalp masajı sürdürülen Kayakurt, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sırasında yaralanan iki jandarma personelinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

