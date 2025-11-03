41 metre uzunluğundaki yelkenli karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesi Haremtan Koyu açıklarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

KAPTANIN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, yelkenli teknenin kaptanı, kendi imkanıyla teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı.

EKİPLER YELKENLİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.