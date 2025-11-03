41 metre uzunluğundaki yelkenli karaya oturdu

41 metre uzunluğundaki yelkenli karaya oturdu
Yayınlanma:
Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya oturan 41 metre uzunluğundaki yelkenliyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Haremtan Koyu açıklarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldüFethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü

KAPTANIN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, yelkenli teknenin kaptanı, kendi imkanıyla teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı.

mugla-bodrum.jpg

EKİPLER YELKENLİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybetti! Avukat Gültekin bakanlık yetililerinin tutuklanmasını istedi
Kartalkaya faciasında 8 yakınını kaybetti! Avukat Gültekin bakanlık yetililerinin tutuklanmasını istedi
Hırsızlar bu sefer iş makinesini çaldı
Hırsızlar bu sefer iş makinesini çaldı