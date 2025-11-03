41 metre uzunluğundaki yelkenli karaya oturdu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde karaya oturan 41 metre uzunluğundaki yelkenliyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Haremtan Koyu açıklarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.
KAPTANIN ÇABASI YETERLİ OLMADI
Görgü tanıklarından elde edilen bilgilere göre, yelkenli teknenin kaptanı, kendi imkanıyla teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etse de başarılı olamadı.
EKİPLER YELKENLİYİ KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)