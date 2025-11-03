Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü

Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü
Yayınlanma:
Fethiye'de kayalık alana düşen Rus yamaç paraşütü pilotu yaşamını yitirdi.

Muğla Fethiye'de Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden atlayış yapan 37 yaşındaki Rus paraşütçü Vıacheslav Gribanov, kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi.

fethiyede-kayaliklara-dusen-rus-parasut-997179-295808.jpg

Rus uyruklu paraşüt pilotu Vıacheslav Gribanov, saat 14.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tek başına atlayış yaptı.

Fethiye’de korkunç olay! Paraşüt kayalıklara çakıldıFethiye’de korkunç olay! Paraşüt kayalıklara çakıldı

Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütü pilotu yaralandıFethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütü pilotu yaralandı

fethiyede-kayaliklara-dusen-rus-parasut-997180-295808.jpgKONTROLÜ KAYBETTİ KAYALIKLARA ÇAKILDI

Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü. Durumu fark eden diğer pilotlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Rus paraşütçünün yaşamını fethiyede-kayaliklara-dusen-rus-parasut-997181-295808.jpgyitirdiğini belirledi. Gribanov'un cansız bedeni, ilk incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak:DHA, AA

Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde
Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Türkiye
Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Deprem uzmanından Sıngırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
Bursa'da kadın cinayeti: 75 kez bıçaklandı
Bursa'da kadın cinayeti: 75 kez bıçaklandı