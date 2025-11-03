Fethiye'de feci kaza! Kayalıklara düşen Rus paraşütçü öldü

Muğla Fethiye'de Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden atlayış yapan 37 yaşındaki Rus paraşütçü Vıacheslav Gribanov, kayalıklara düşerek yaşamını yitirdi.

Rus uyruklu paraşüt pilotu Vıacheslav Gribanov, saat 14.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tek başına atlayış yaptı.

KONTROLÜ KAYBETTİ KAYALIKLARA ÇAKILDI

Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü. Durumu fark eden diğer pilotlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Rus paraşütçünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gribanov'un cansız bedeni, ilk incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.