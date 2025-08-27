HTŞ’nin gözaltına aldığı Şii sivil ölü bulundu: 2025'te infaz sayısı 986 oldu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından bildirilen ihlale göre Halep kırsalındaki Al-Zahraa kasabasından gelen, yaklaşık 40 yaşında bir Şii cemaati mensubu sivil, Rif Şam'daki Al-Kiswah şehri yakınlarında ölü bulundu. Beş çocuk babası olan sivil, Sayeda Zeinab bölgesinde tuk-tuk sürücüsü olarak çalışıyordu ve en son “Ku' Al-Sudani” adlı bir benzin istasyonunda tuk-tuk'una yakıt alırken görülmüştü.

BİR DAHA HABER ALINAMADI

SOHR kaynaklarına göre, Şam’daki geçici yönetime bağlı güvenlik görevlilerini taşıyan bir kamyonet, benzin istasyonunda sivili gözaltına aldı daha sonra Şii Suriyeli’den haber alınamadı.

Sivilin ailesi, bölgedeki karakola gidip onun hakkında bilgi aldıktan sonra, Al-Kiswa'da bulunan bir cesedin fotoğrafı bulundu ve yapılan inceleme sonucunda bu cesedin HTŞ tarafından gözaltına alınan sivilin olduğu doğrulandı.

HTŞ YÖNETİMİ ALTINDA SURİYE’DE 986 İNFAZ YAŞANDI

SOHR verilerine göre 2025 yılının başından bu yana Suriye'nin farklı illerinde misilleme eylemleri kapsamında işlenen cinayet ve infaz sayısı 31'i kadın ve 21'i çocuk olmak üzere 986’ya çıktı.

İNFAZLAR ŞEHİR ŞEHİR PAYLAŞILDI

Gözlemevi, ölenlerin şehir şehir ve sebepleriyle ilgili son verilerinde şu bilgileri paylaştı:

Şam: 48 kişi öldü, bunlardan biri kadın, 25'i mezhepsel aidiyetleri nedeniyle öldürüldü.

Rif Şam: 92 ölüm, bunlardan ikisi kadın, bunların 18'i mezhepsel aidiyet nedeniyle öldürüldü.

Humus: 323 ölüm, bunlardan 17'si kadın ve dokuzu çocuk, bunların 196'sı mezhepsel aidiyet nedeniyle öldürüldü.

Hama: 202 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 6'sı kadın ve 4'ü çocuktu, bunların 129'u mezhepsel aidiyetleri nedeniyle öldürüldü.

Lazkiye: 95 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 4'ü kadın ve 6'sı çocuktu, bunların 73'ü mezhepsel aidiyetleri nedeniyle öldürüldü.

Halep: 83 kişi hayatını kaybetti, bunların arasında mezhepsel aidiyet nedeniyle ölen 3 kişi vardı.

Tartus: 69 kişi hayatını kaybetti, bunların arasında 1 kadın ve 1 çocuk vardı, bunların arasında mezhepsel aidiyet nedeniyle ölen 54 kişi vardı.

İdlib: 19 kişi hayatını kaybetti.

Süveyda: Beş kişi öldü, bunların üçü mezhepsel aidiyetleri nedeniyle öldürüldü.

Deraa: Bir çocuk dahil 41 kişi öldü.

Deir Ezzor: Dokuz kişi öldü.

