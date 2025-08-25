El-Kaide yaptırımları sürerken: HTŞ lideri Şara BM'ye hitap edecek

Suriye’deki geçici HTŞ yönetiminin lideri el-Şara, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşacak.

Gelecek ay New York’taki BM Genel Merkezi’nde yapılacak zirvede HTŞ liderinin Genel Kurul’a hitap etmesi bekleniyor.

Aralık ayında lideri olduğu HTŞ’nin liderlik ettiği grubun Beşar Esad hükümetini devirmesiyle başa geçen Şara, 1967’de konuşma yapan Nureddin al-Atassi'den sonra Suriye’yi temsilen “başkan” sıfatıyla konuşma yapacak ilk kişi olacak. BM Genel Kurulu 22-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

ŞARA’YA UYGULANAN “EL-KAİDE” YAPTIRIMLARI SÜRÜYOR

Nisan ayında Suriye’deki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı el-Şeybani, Birleşmiş Milletler’de bir konuşma yapmıştı. Öte yandan HTŞ lideri Şara’ya El-Kaide çatı örgütü altındaki El-Nusra Cephesi bağlantıları sebebiyle BM tarafından uygulanan yaptırımlar sürüyor. “Cihatçı terörist” olarak nitelendirilen Şara’nın BM zirvesine gidebilmesi için istisnai bir izin talep etmesi gerekecek.

BM'nin el-Şara'ya (al-Jawlani) yönelik yaptırım kararının gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor:

"Abu Mohammed al-Jawlani, 24 Temmuz 2013 tarihinde 2083 sayılı kararın 2. ve 3. paragrafları uyarınca (2012) sayılı kararın 2 ve 3. paragrafları uyarınca, El Kaide ve El Kaide ile bağlantılı diğer kişi, grup, kuruluş veya kuruluşlarla bağlantılı olduğu gerekçesiyle listeye alınmıştır. Bu bağlantı, “El Kaide'nin eylem veya faaliyetlerinin finansmanı, planlanması, kolaylaştırılması, hazırlanması veya gerçekleştirilmesine katılmak, El Kaide ile birlikte, El Kaide adına, El Kaide'yi desteklemek amacıyla”, “El Kaide'ye silah ve ilgili malzeme tedarik etmek, satmak veya aktarmak” ve “El Kaide için üye toplamak” El Kaide (QDe.004), Irak'taki El Kaide (QDe.115), Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006) ve İbrahim Awwad İbrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299) ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle listelenmiştir. Abu Mohammed al-Jawlani, daha önce 30 Mayıs 2013 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında Irak'taki El Kaide'nin (QDe.115) takma adı olarak listelenen, Suriye merkezli terörist grup Levant Halkı için Nusra Cephesi'nin (QDe.137) lideridir. 2011 yılında, İbrahim Awwad İbrahim Ali al-Badri al-Samarrai (QDi.299) olarak listelenen Ebu Bekir el-Bağdadi, Ebu Muhammed el-Cevlani'ye Suriye'de yerel varlık ve savaş faaliyetleri geliştirerek Irak'taki El Kaide için bir cephe kurması talimatını vermiştir. Irak'taki El Kaide, Cihat el-Nusra'ya insan gücü, para, silah ve danışmanlık sağlamıştır.

'EL-NUSRA'NIN GENEL DENETÇİSİ OLARAK ANILDI'

Abu Mohammed al-Jawlani'nin liderliğindeki Jabhat al-Nusrah'ın kurulduğu 23 Ocak 2012'de duyuruldu. Abu Mohammed, grubun Yakın Doğu'dan gelen savaşçılardan oluştuğunu belirtti. Mayıs 2012'nin sonlarında Jabhat al-Nusrah'ın medya kuruluşu Al-Manara Al-Baydh'a Media Foundation (Beyaz Minare) tarafından yayınlanan bir açıklamada, Abu Mohammed al-Jawlani “Jabhat al-Nusrah'ın genel denetçisi” olarak anıldı. Jabhat al-Nusrah'taki takipçilerini, Suriye'nin Houla kentinde meydana gelen katliamın intikamını almak için saldırılar düzenlemeye çağırdı ve Levant halkını hareketinin altında birleşmeye çağırdı. Abu Mohammed al-Jawlani'nin komutası altında Jabhat al-Nusrah tarafından gerçekleştirilen saldırıların çoğu sivillerin ölümüne neden oldu.

'ŞİDDET YOLUYLA SURİYE'DE DEVLET KURMAYI AMAÇLADI'

10 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan bir açıklamada Abu Mohammed al-Jawlani, Abu Bakr al-Baghdadi'nin Jabhat al-Nusrah'a önemli destek verdiğini ve Abu Bakr'ın Abu Mohammed'i Suriye'deki El Kaide mücadelesini yürütmek üzere vekil olarak atadığını doğruladı. Abu Mohammed, şiddet yoluyla Levant bölgesinde (sadece Suriye'de değil) bir devlet kurmayı amaçladığını açıkladı. Abu Mohammed, Irak'taki El Kaide bayrağına duyduğu gururu dile getirdi. Abu Mohammed, kendisi ve örgütünün uluslararası El Kaide şemsiye hareketinin başkanı Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri'ye (QDi.006) bağlılık yemini etti ve onun rehberliğine boyun eğdi. Abu Mohammed al-Jawlani'nin medya açıklamaları, gerçek El Kaide medyasını barındıran aynı internet sitelerinde yayımlandı. Haziran 2013'te El Kaide lideri Ayman al-Zawahiri, Abu Bakr ve Abu Mohammed'e yazdığı bir mektupta Abu Mohammed al-Jawlani'nin Jabhat al-Nusrah'ın başında olduğunu doğruladı. Jabhat al-Nusrah, Suriye'de faaliyet göstermektedir ve burada bir dizi terörist saldırı gerçekleştirmiştir."

