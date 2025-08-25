Dürzi gruplar HTŞ yönetimine karşı birleşti

Dürzi gruplar HTŞ yönetimine karşı birleşti
Yayınlanma:
Suriye'de Şam'daki geçici HTŞ yönetimine bağlı güçler tarafından Süveyda'da gerçekleştirilen katliamların ardından 30 Dürzi grup birleşerek "Ulusal Muhafız" ordusunu kurduklarını duyurdu.

Güney Suriye’de geçici Şam yönetimine bağlı HTŞ güçleri ve Arap aşiretleri tarafından katliamların yürütüldüğü Süveyda’da Dürzi gruplar birleşerek “Ulusal Muhafızlar” ordusunu kurduğunu duyurdu. 24 Ağustos tarihinde duyurulan ordunun, Dürzi ruhani lideri el-Hicri'nin liderliğinde faaliyet göstereceği bildirildi.

30 Dürzi grubun birleşerek oluşturduğu ordunun kuruluşu, temmuz ayında el-Şara liderliğindeki HTŞ yönetimine bağlı güçlerin, bölgede sivillere yönelik yürüttüğü insan hakkı ihlallerinin ardından geldi.

Kurulan ordunun resmî Facebook hesabından yapılan açıklamada “Dürzileri, insan ile taşı ayırt etmeyen sözde bir devlet adına cinayet ve terör eylemleri gerçekleştiren iğrenç Selefi çetelere karşı savunurken onur ve haysiyet savaşlarında hayatını kaybeden erdemli şehitlerimizin ruhlarına başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

196 KİŞİ İNFAZ EDİLDİ KAÇIRILAN 80 KADIN HALEN KAYIP

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre, Suriye lideri el-Şara’ya bağlı güçler Süveyda’da 13 günlük işgal kapsamında 196’sı infaz edilmek üzere en az bin Dürzi sivil ve savaşçıyı öldürdü.

BM’ye göre aynı zamanda Süveyda’da en az 105 Dürzi kadın Şam hükümetine bağlı güçler tarafından kaçırıldı. Bunlardan 80’i halen kayıp durumda.

“Ulusal Muhafız” açıklamasında el-Hicri'nin liderliğinin kabul edildiği, Dürzi liderin Süveyda’daki Dürzi toplumunun meşru temsilcisi olduğu belirtildi. Ayrıca bu ordunun, Süveyda’daki Dürzilerin resmî askeri gücü olduğu kaydedildi.

İSRAİL DURUMDAN FAYDALANMAK İSTİYOR

Süveyda’da Dürzilere ve Suriye’nin kıyı bölgelerinde Alevilere HTŞ yönetimi destekli güçlerin yürüttüğü katliamlar bölgedeki birçok etnik ve dini grubun merkezi yönetimden ayrılmak istiyor.

İsrail ise bu durumdan avantaj sağlayarak Suriye’deki hukuksuz operasyonlarını sürdürüyor. Tel Aviv yönetimi Dürzilerin durumunu öne sürerek, Süveyda ile SDG/YPG yönetimindeki bölgeleri bağlayan Davud’un Koridoru projesini gerçekleştirmek istiyor. Proje, İsrail’in işgali altında olan Golan Tepeleri’nde de inşaat yapılması anlamına geliyor.

Süveyda’dan kan donduran görüntüler: HTŞ hastane bastı doktoru infaz ettiSüveyda’dan kan donduran görüntüler: HTŞ hastane bastı doktoru infaz etti

Süveyda’da ölü sayısı 1531'e yükseldi: HTŞ güçleri 12 sivili infaz ettiSüveyda’da ölü sayısı 1531'e yükseldi: HTŞ güçleri 12 sivili infaz etti

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

