Dürzi liderden bağımsızlık çağrısı: HTŞ'ye karşı uluslararası destek istendi

Süveyda’da yerel bir gazete tarafından yayımlanan bir videoya göre Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Hikmet Hicri uluslararası topluma, Dürziler için bağımsız bir bölge yaratılması fikrine destek verilmesi için çağrı yaptı.

Bu çağrı, Suriye’deki HTŞ yönetimine bağlı güçler tarafından Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu Süveyda’da yapılan katliamların ardından geldi. Dürziler dün yaptıkları bir duyuruda ise 30 grubun bir araya gelerek bağımsız bir “Ulusal Muhafız” ordusu kurduklarını duyurmuştu.

Suriye’nin Süveyda bölgesinde 13 Temmuz’da Bedevi Arap aşiretleri ve Dürzi gruplar arasında başlayan ve daha sonra HTŞ yönetiminin Bedevilere destek verdiği çatışmalarda birçok insan hakkı ihlali yaşandı. Suriye’deki geçici hükümet yetkilileri, çatışmaları durdurmaya çalıştıklarını iddia etse de bölgeden, geçici yönetime bağlı güçlere ait birçok infaz görüntüsü ortaya çıktı.

1677 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dürziler’de Şam’daki hükümeti açıkça Bedevilerden yana tavır alıp Dürzi katliamlarına destek vermekle suçluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre 13 Temmuz’da başlayan çatışmalarda 1677 kişi hayatını kaybetti veya infaz edildi. Bu ölümlerin büyük kısmı Dürzi siviller olarak açıklanırken HTŞ destekli güçler tarafından birçok sivil de kaçırıldı.

ÇAĞRI BAĞIMSIZ ORDU DUYURUSUNDAN SONRA GELDİ

Bu kapsamda “Ulusal Muhafız” ordusu kurulmasının ardından Dürziler adına bağımsız bölge çağrısı yapan Hicri, yayımlanan videoda “Dürzileri yok etme girişimi” olarak tanımladığı süreç hakkında “Bizi destekleyin ki kendimizi korumak için ayrı bağımsız bir bölge ilan edebilelim” dedi.

Şam yönetimi ise ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atabilecek tekliflere kesin olarak karşı çıkıyor.

Her ne kadar Süveyda’da ateşkes ilan edilse de durum hâlâ gergin ve on binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Bölge sakinleri, kuşatmadan Şam’ı sorumlu tutuyor. Şam ise bunu reddediyor ve bölgeye insani yardım gönderildiğini iddia ediyor.

İSRAİL SURİYE'DEKİ YASA DIŞI OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Suriye’deki işgalini sürdüren ve hukuksuz şekilde askeri operasyonlar düzenleyen İsrail, HTŞ yönetiminin katliamlarını bahane ederek “Dürzileri koruma” gerekçesiyle Suriye topraklarını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Dürzi gruplar HTŞ yönetimine karşı birleşti

Suriye’de İsrail için fırsat zemini: Dürzi faktörü belirleyici olacak