Dürzi liderden bağımsızlık çağrısı: HTŞ'ye karşı uluslararası destek istendi

Dürzi liderden bağımsızlık çağrısı: HTŞ'ye karşı uluslararası destek istendi
Yayınlanma:
Dürzi ruhani lideri Şeyh Hikmet Hicri, dün 30 Dürzi grubun birleşerek bağımsız bir ordu kurmasının ardından bugün topluluk için bağımsız bölge çağrısı yaptı. Hicri uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak bağımsızlık talepleri için destek istedi.

Süveyda’da yerel bir gazete tarafından yayımlanan bir videoya göre Dürzilerin ruhani lideri Şeyh Hikmet Hicri uluslararası topluma, Dürziler için bağımsız bir bölge yaratılması fikrine destek verilmesi için çağrı yaptı.

Bu çağrı, Suriye’deki HTŞ yönetimine bağlı güçler tarafından Dürzi nüfusun çoğunlukta olduğu Süveyda’da yapılan katliamların ardından geldi. Dürziler dün yaptıkları bir duyuruda ise 30 grubun bir araya gelerek bağımsız bir “Ulusal Muhafız” ordusu kurduklarını duyurmuştu.

Suriye’nin Süveyda bölgesinde 13 Temmuz’da Bedevi Arap aşiretleri ve Dürzi gruplar arasında başlayan ve daha sonra HTŞ yönetiminin Bedevilere destek verdiği çatışmalarda birçok insan hakkı ihlali yaşandı. Suriye’deki geçici hükümet yetkilileri, çatışmaları durdurmaya çalıştıklarını iddia etse de bölgeden, geçici yönetime bağlı güçlere ait birçok infaz görüntüsü ortaya çıktı.

1677 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dürziler’de Şam’daki hükümeti açıkça Bedevilerden yana tavır alıp Dürzi katliamlarına destek vermekle suçluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre 13 Temmuz’da başlayan çatışmalarda 1677 kişi hayatını kaybetti veya infaz edildi. Bu ölümlerin büyük kısmı Dürzi siviller olarak açıklanırken HTŞ destekli güçler tarafından birçok sivil de kaçırıldı.

ÇAĞRI BAĞIMSIZ ORDU DUYURUSUNDAN SONRA GELDİ

Bu kapsamda “Ulusal Muhafız” ordusu kurulmasının ardından Dürziler adına bağımsız bölge çağrısı yapan Hicri, yayımlanan videoda “Dürzileri yok etme girişimi” olarak tanımladığı süreç hakkında “Bizi destekleyin ki kendimizi korumak için ayrı bağımsız bir bölge ilan edebilelim” dedi.

Şam yönetimi ise ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atabilecek tekliflere kesin olarak karşı çıkıyor.

Her ne kadar Süveyda’da ateşkes ilan edilse de durum hâlâ gergin ve on binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı. Bölge sakinleri, kuşatmadan Şam’ı sorumlu tutuyor. Şam ise bunu reddediyor ve bölgeye insani yardım gönderildiğini iddia ediyor.

İSRAİL SURİYE'DEKİ YASA DIŞI OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Suriye’deki işgalini sürdüren ve hukuksuz şekilde askeri operasyonlar düzenleyen İsrail, HTŞ yönetiminin katliamlarını bahane ederek “Dürzileri koruma” gerekçesiyle Suriye topraklarını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Dürzi gruplar HTŞ yönetimine karşı birleştiDürzi gruplar HTŞ yönetimine karşı birleşti

Suriye’de İsrail için fırsat zemini: Dürzi faktörü belirleyici olacakSuriye’de İsrail için fırsat zemini: Dürzi faktörü belirleyici olacak

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Dünya
Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 62 bin 819’a yükseldi
Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 62 bin 819’a yükseldi
Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı
Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı
Hükümet 400 bin uçak biletini bedava dağıtacak
Hükümet 400 bin uçak biletini bedava dağıtacak