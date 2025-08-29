HTŞ 18.00’a kadar süre verdi: Şam’da Aleviler zorla yerinden ediliyor

Suriye’nin başkenti Şam'da bulunan Sümer mahallesinde Alevi topluluğuna mensup yoksul ailelerin yaşadığı yerinden edilme krizinin devam ettiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynaklarına göre, çok sayıda aile mahalleyi terk ederken, birkaçı evlerinde kalmaya devam etti, ancak zorla çıkarılan aileler evsiz kaldı.

Yaşanan son gelişmede ise bugün saat 18:00'e kadar evlerin tamamen boşaltılması emri verildi ve bu emre uymayanların yaşadıkları yerlerin buldozerlerle yıkılacağı belirtildi.

BİRÇOK AİLE ZORLU İKİLEMDE BIRAKILIYOR

Son tarih, evleri temel eşyalarından ve ihtiyaçlarından boşaltmak için de gerekli ulaşım araçlarını temin etmek için de yeterli olmadığı gerekçesiyle "adaletsiz” olarak nitelendirildi.

SOHR’a göre verilen süre içinde eşyaları toplamak mümkün değil, ayrıca ülkeyi etkileyen zorlu yaşam koşulları sebebiyle fahiş fiyatlarla araba ve kamyon kiralamak gerekiyor.

Gözlemevi bu durum hakkında “Birçok aileyi gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor: ya sahip olduklarını geride bırakıp aceleyle ayrılmak ya da evlerini, eşyalarını ve anılarını yok etme riskini göze almak. Bu da hayal kırıklığı ve güvenlik kaybı hissini iki katına çıkarıyor” açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, halkın mahallede olan biteni belgelemekten alıkonulduğunu da belirtti.

SOHR Tarafından duruma ilişkin yapılan bilgilendirmeden öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yönetime yakın Aleviler, halkın Mezzeh otoyolunu kesme tehdidinin ardından gerilimi yatıştırmak için dün müdahale etti, sakinlere çözüm bulunacağı ve durumun kontrol altına alınacağı sözü verildi."

18.00'A KADAR SÜRE VERİLDİ

"Ancak, silahlı grup daha sonra geri dönerek bugüne 18.00’a kadar mahalleyi terk etmeleri için yeni bir uyarıda bulundu."

EŞYALARINI ALMALARINA İZİN VERİLMEDİ

"Dün, Moadamiya bölgesinden gelen silahlı bir grup, Şam kırsalındaki Sumeria mahallesindeki aileleri yerlerinden etti. Mahalle içinde kalanlara, kişisel eşyalarını almalarına izin vermeden, 48 saat içinde mahalleyi terk etmeleri için süre verdi."

ELEKTRİKLİ COPLARLA ŞİDDET UYGULANDI

"Tahliyelerin şiddet ve sindirmeyle yapıldığını, sakinleri terk etmeye zorlamak için elektrikli copların kullanıldığını, bunun da halk arasında kaos ve korkuya neden olduğunu ve birçoğunun kaçmasına neden olurken, diğerlerinin ise mahsur kalmasına yol açtığını aktaran kaynaklar da bulunuyor."

İKİ KİŞİ KAÇIRILDI

"Silahlı grup ayrıca, sakinlere baskı uygulayarak onları evlerini terk etmeye zorlamak amacıyla, Alevi topluluğuna mensup vatandaşlara ait bir dizi evi kılıçlarla bastı, iki genç adamı tutukladı ve Şam vilayeti tarafından verilen belgelerini yırttı."

