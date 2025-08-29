Hindistan Başbakanı Modi Trump’ın telefonlarına çıkmıyor

Bu haber, Washington'un Pazartesi günü, Yeni Delhi hükümetinin Rus petrolü alımını artırmasına misilleme olarak Hindistan'a ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını ve böylece ülkeye uygulanan toplam gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkacağını açıklamasının ardından geldi.

Alman dergisi Frankfurter Allgemeine Zeitung’un (FAZ) haberine göre “Trump, son haftalarda dört kez Modi'yi telefonla aramaya çalıştı. Ancak Modi aramayı cevaplamadı” iddiasında bulundu. Haberde kaynakların adı belirtilmedi. Hem Washington hem de Yeni Delhi habere ilişkin yorum yapmadı.

DEFALARCA ARAMAYA ÇALIŞTI

24 Ağustos'ta Japonya merkezli haber dergisi Nikkei Asia, Hintli diplomatik uzmanların şu sözlerini aktardı: “Trump, uzlaşma arayışında son zamanlarda Modi'yi defalarca aramaya çalıştı. Ancak Hintli lider, Trump'ın aramalarını sürekli olarak reddetti ve bu da Trump'ın hayal kırıklığını daha da artırdı”

Yüzde 25'lik gümrük vergisi Beyaz Saray’ın açıkladığı genel tarife listesiyle birlikte yürürlüğe girmişti. Geri kalan yüzde 25'lik kısım ise İç Güvenlik Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamada onaylandığı üzere 27 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

EKONOMİLERİNE ÖLÜ DEMİŞTİ

Bu ayın başlarında, ABD başkanı Hindistan ve Rusya'nın ekonomilerini “ölü” olarak nitelendirmiş ve Hindistan'ı Ukrayna'daki çatışmada ölenleri umursamamakla suçlamıştı.

Trump, ağustos ayının ilk haftasında CNBC'ye verdiği demeçte, “Onlar savaş makinesini besliyorlar ve bunu yapacaklarsa, ben bundan memnun değilim” demişti.

ABD ticaret müzakerecilerinin 25-29 Ağustos tarihleri arasında Yeni Delhi'ye yapmayı planladıkları ziyaret iptal edildi ve bu da iki ülke arasında ticaret krizini daha da tetikledi.

Ancak Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar cumartesi günü yaptığı açıklamada, Washington ile ticaret müzakerelerinin devam ettiğini, ancak Yeni Delhi'nin savunması gereken sınırlar olduğunu söyledi.

TİCARET İKİ MİLYON VARİLE ÇIKTI

Delhi'nin Küresel Ticaret Araştırma Girişimi'ne göre, 2022'deki işgalden önce Rus petrolü Hindistan'ın ithalatının sadece yüzde 0,2'sini oluştururken, bugün bu oran yüzde 45'e (günde yaklaşık iki milyon varil) ulaşmış ve Moskova'ya geçen yıl 41 milyar sterlin gelir sağlamıştır.

Trump'ın Modi ile sıcak kişisel bağlarına rağmen, ABD'nin Hindistan ile ilişkileri son aylarda bozuldu. Ticaret müzakereleri durma noktasına geldi ve bu durum ABD başkanını hayal kırıklığına uğrattı.

Modi'nin, Pakistan'ın mayıs ayında Hindistan ile yaşanan kısa süreli çatışma sırasında Trump'ın arabuluculuğunu övmesi ve hatta onu Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi üzerine öfkelendiği de bildirildi.

