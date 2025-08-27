ABD'den Hindistan'a Rus petrolü yaptırımı: Yüzde 50 tarife dönemi başladı

ABD'den Hindistan'a Rus petrolü yaptırımı: Yüzde 50 tarife dönemi başladı
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hindistan'a yönelik Rusya ile petrol ticareti sebebiyle yapılan ek gümrük tarifesi yaptırımı yürürlüğe girdi. Hindistan, genel dalga tarifelerden uygulanan yüzde 25'in üstüne Rus petrolü yaptırımından dolayı yüzde 25 daha tarifeye maruz kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile petrol ticareti yaptığı gerekçesiyle Hindistan’a uygulanacağını söylediği ek yüzde 25 gümrük tarifesi bugün yürürlüğe girdi. Bununla birlikte Hint menşeli ürünlere ABD’de uygulanacak gümrük tarifesi yüzde 50 oldu.

Yüzde 25'i Hindistan’ı Rusya’yla petrol ticareti yaptığı için “cezalandırma” amacıyla uygulanmaya başlanan yüzde 50 gümrük tarifesinin ABD şirketlerini de etkilemesi bekleniyor.

ABD ŞİRKETLERİ ÇİN’DEN HİNDİSTAN’A TAŞINIYORDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin ardından ABD’de birçok şirket üretim merkezlerini Çin’den Hindistan’a kaydırmaya başlamıştı. Uygulanan yeni tarifeyle birlikte bu değişimin de yavaşlaması bekleniyor.

Bu durumla birlikte Hindistan, Trump’ın defalarca atıştığı solcu lider Lula’nın ülkesi Brezilya ile birlikte yüzde 50 tarife uygulanan ikinci ülke oldu. Bu oran ABD’nin ülkelere uyguladığı en yüksek vergi konumunda.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ

ABD Başkanı, 30 Temmuz’da Hindistan’a yönelik yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı. Bu oran tek başına bile Hindistan’ın Asya’daki rakiplerine göre yüksek bir oran olarak ortaya çıktı.

Daha sonra 6 Ağustos’ta Trump, Rusya ile petrol ticaretini sürdürdüğü gerekçesiyle Hindistan’ı tehdit etti, ticareti sonlandırmasını istedi. Trump tehdidin ardından Rus petrolü sebebiyle Hindistan’a ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Vergi bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

MODİ ABD’YE REST ÇEKTİ

Yüzde 50’lik gümrük tarifesinin açıklanmasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, küçük esnafı diplomatik savaşın arasında bırakmayacağını, koruyacağını söyledi. İki ülke geçen yıl 200 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştı.

Son dakika | ABD'den Hindistan'a Rus petrolü yaptırımıSon dakika | ABD'den Hindistan'a Rus petrolü yaptırımı

Hindistan’a baskı yapan ABD’ye Rusya’dan cevap: Tehdit olarak kabul ediyoruzHindistan’a baskı yapan ABD’ye Rusya’dan cevap: Tehdit olarak kabul ediyoruz

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Dünya
80 yıl önce çalınan tablo ev ilanında ortaya çıktı
80 yıl önce çalınan tablo ev ilanında ortaya çıktı
Okullarda telefon resmen yasaklandı
Okullarda telefon resmen yasaklandı
Hamas'ın bir lideri daha öldürüldü
Hamas'ın bir lideri daha öldürüldü