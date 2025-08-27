ABD'den Hindistan'a Rus petrolü yaptırımı: Yüzde 50 tarife dönemi başladı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile petrol ticareti yaptığı gerekçesiyle Hindistan’a uygulanacağını söylediği ek yüzde 25 gümrük tarifesi bugün yürürlüğe girdi. Bununla birlikte Hint menşeli ürünlere ABD’de uygulanacak gümrük tarifesi yüzde 50 oldu.

Yüzde 25'i Hindistan’ı Rusya’yla petrol ticareti yaptığı için “cezalandırma” amacıyla uygulanmaya başlanan yüzde 50 gümrük tarifesinin ABD şirketlerini de etkilemesi bekleniyor.

ABD ŞİRKETLERİ ÇİN’DEN HİNDİSTAN’A TAŞINIYORDU

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin ardından ABD’de birçok şirket üretim merkezlerini Çin’den Hindistan’a kaydırmaya başlamıştı. Uygulanan yeni tarifeyle birlikte bu değişimin de yavaşlaması bekleniyor.

Bu durumla birlikte Hindistan, Trump’ın defalarca atıştığı solcu lider Lula’nın ülkesi Brezilya ile birlikte yüzde 50 tarife uygulanan ikinci ülke oldu. Bu oran ABD’nin ülkelere uyguladığı en yüksek vergi konumunda.

TRUMP’IN TEHDİTLERİ

ABD Başkanı, 30 Temmuz’da Hindistan’a yönelik yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı. Bu oran tek başına bile Hindistan’ın Asya’daki rakiplerine göre yüksek bir oran olarak ortaya çıktı.

Daha sonra 6 Ağustos’ta Trump, Rusya ile petrol ticaretini sürdürdüğü gerekçesiyle Hindistan’ı tehdit etti, ticareti sonlandırmasını istedi. Trump tehdidin ardından Rus petrolü sebebiyle Hindistan’a ek yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Vergi bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

MODİ ABD’YE REST ÇEKTİ

Yüzde 50’lik gümrük tarifesinin açıklanmasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, küçük esnafı diplomatik savaşın arasında bırakmayacağını, koruyacağını söyledi. İki ülke geçen yıl 200 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştı.

