Hamas görüşünü arabuluculara iletti: Arap basınından Gazze planı iddiası
Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelere yakın kaynaklar, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze planı için görüşünü arabuluculara ilettiğini söyledi. Buna göre Hamas bazı maddelerin değiştirilmesini öngören bir karşı teklif yaptı.

Suudi Arabistan merkezli Al Sharq’a konuşan kaynaklar, Hamas'ın taleplerinin silahlar ve sınır dışı etme konuları ile İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesinin garantisiyle ilgili olduğunu ekledi.

Hamas'a yakın bir Filistinli yetkili, hareketin önde gelen partileri ile fraksiyonlar ve arabulucular arasında istişarelerin “devam ettiğini” söyledi ve bu arada Katar ve Mısırlı arabulucuların Doha'da bir toplantı yaptığını belirtti.

TÜRKİYE'NİN DE KATILDIĞI TOPLANTIDA HAMAS'A ÖNERİ

Hamas müzakere heyeti, hareketin üst düzey liderlerinin katılımıyla salı günü Doha'da Türk, Katar ve Mısırlı yetkililerle 4 toplantı yaptı. Heyetler Hamas’a, “anlaşmaya varmayı ve işgalcilerin Gazze'yi yok edip halkını yerinden etmesine fırsat vermemeyi” tavsiye etti.

Yetkili, “bazı etkili bölgesel taraflarla istişareler kapsamında temaslar kurulduğunu” vurgulayarak, Hamas'ın “silahsızlanma, örgüt kadrolarından çıkarmalar ile İsrail'in işgali keyfi olarak sürdürme özgürlüğü ile ilgili bazı maddeleri değiştirmek istediğini” belirtti

HAMAS ULUSLARARASI GARANTİ İSTİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi için uluslararası garantiler istendi. Bu kapsamda İsrail’in Lübnan'da olduğu gibi ateşkesi ihlal etmeyeceğine dair garantiler verilmesi gerektiğini iletti.

Türkiye ve Arap ülkeleri onaylamıştı: Netanyahu istedi Trump Gazze planını son anda değiştirdiTürkiye ve Arap ülkeleri onaylamıştı: Netanyahu istedi Trump Gazze planını son anda değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze savaşını sona erdirme planı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden aşamalı olarak çekilmesini öngörüyordu. Beyaz Saray, 4 çizgiye bölünmüş bir harita yayımladı.

HAMAS 2-3 GÜN İÇİNDE AÇIKLAMASINI YAPACAK

Aynı yetkili, görüşün arabuluculara iletilmesine karşın hareketin, nihai pozisyonunu netleştirmek için iki veya üç güne ihtiyacı olduğunu ve bu kapsamda bir açıklama yayımlayacağını ekledi.

FİLİSTİN TARAFINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Doha'daki müzakerelere yakın bilgili bir kaynak ise Hamas'ın iki görüşü olduğunu doğruladı. Birincisi, arabulucuların İsrail'in planı uygulamasını sağlamayı garanti etmeleri koşuluyla, Trump'ın garantileriyle ateşkesin sağlanmasının önemli olduğu gerekçesiyle koşulsuz anlaşmayı destekliyor.

İsrail Gazze'deki Netzarim Koridoru'nu ele geçirdiİsrail Gazze'deki Netzarim Koridoru'nu ele geçirdi

İkincisi görüştekilerin ise, silahsızlanmayı ve Filistinli vatandaşların Gazze'den yurt dışına çıkarılmasını reddettiği, önemli konularda “büyük çekinceleri” var. Bu grup “Gazze Şeridi'nin işgaline ve direniş silahının suç sayılmasına meşruiyet kazandırmamak” için planda bazı değişiklikler istiyor.

TRUMP'IN 20 MADDELİK GAZZE PLANI

Pazartesi günü Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşını sona erdirmeyi amaçlayan kapsamlı planını yayımladı.

beyaz-saray-gazze-20-maddelik-plan.png
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 20 maddelik Gazze planı kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen sınırlar. Mavi sınır ordunun mevcut konumunu taralı alan ise en sonda hedeflenen tampon bölgeyi temsil ediyor

Başkanın planı, İsrail ordusunun üç aşamalı çekilmesi ve Gazze Şeridi'nin geçici bir geçiş hükmü kapsamında siyasi olmayan Filistinli teknokratik bir komite tarafından yönetilmesi dahil olmak üzere 20 madde içeriyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

