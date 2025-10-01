İsrail Gazze'deki Netzarim Koridoru'nu ele geçirdi

Son dakika... Gazze'deki soykırımını sürdüren İsrail, bölgenin kuzeyi ve güneyini ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nu ele geçirdiğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı, ordunun kurduğu kontrol noktalarından geçerek güneye gitmeyen herkesin "terörist" sayılacağını söyledi.

İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik yürüttüğü soykırım kapsamındaki Gazze kara işgalini sürdürüyor.

İsrail ordusunun saldırıları devam ederken ordu tarafından Gazze’nin güneyi ve kuzeyini ayıran Netzarim Koridoru’nun ele geçirildiği açıklandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, koridordan İsrail ordusu kontrol noktalarından geçip Gazze’nin güneyine gitmeyen bütün Filistinliler’in kadın, çocuk, yaşlı farketmeksizin “terörist” sayılacağını söyledi.

anadolu-ajansi-netzarim-ve-philadelphi-koridoru.jpg
Netzarim Koridoru'nun fonksiyonunu gösteren grafik (AA)

SİVİLLERİN HEDEF ALINACAĞINI İTİRAF ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Katz’ın sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada sivilleri öldürmeyi sürdüreceklerini bir kez daha itiraf etti.

Katz X üzerinden yaptığı İbranice açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ordu, son saatlerde Netzarim eksenini Gazze sahiline kadar ele geçirerek Gazze'yi kuzey ve güney olarak etkili bir şekilde bölmüştür.

Bu, Gazze Şehri'nin çevresindeki kuşatmayı sıkılaştırmakta ve şehirden güneye doğru ayrılan herkesin ordunun kontrol noktalarından geçmesini gerektirmektedr.

'GAZZE SAKİNLERİ TERÖRİST SAYILACAK'

Bu, Gazze sakinleri için güneye taşınmak ve Hamas teröristlerini Gazze Şehri'nde izole bırakarak IDF'nin tüm gücüyle sürdürdüğü operasyonlarla karşı karşıya kalmalarını isteyenler için son fırsat.

Gazze'de kalanlar terörist ve terör destekçisi olarak kabul edilecek.

İsrail ordusu tüm olasılıklara hazırlıklı ve tüm rehineler geri dönene ve Hamas silahsızlandırılana kadar operasyonlarına devam etmeye kararlı.”

ÖLÜ SAYISI 66.148'E ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım savaşında en az 66.148 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi. Bakanlığın açıklamasında, son 24 saat içinde 51 cesedin hastanelere getirildiği, 180 kişinin yaralandığı ve İsrail saldırısında yaralananların sayısının 168.716'ya ulaştığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

