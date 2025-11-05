Hamas bir İsrailli esirin cesedini daha teslim etti!

Hamas, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli bir esire daha ait cesedi Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim etti.

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ!

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, esirin cenazesine ait tabutu Kızılhaç'tan teslim aldığı ifade edildi. Ordu tarafından teslim alınan İsrailli esirin cesedinin, yapılan kimlik tespitinin ardından İsrailli esir Itay Chen’e ait olduğu kaydedildi.

GAZZE’DE 7 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ KALDI!

Italy Chen isimli eserin cesedinin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 7 İsrailli esirin cesedi kaldı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha teslim etmişti.

Gazze’de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı. Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu öne sürmüştü.

İsrail son olarak 2 Kasım'da Kızılhaç aracılığıyla Hamas'tan İsrailli esirlere ait 3 ceset teslim almıştı.



Kaynak:AA - DHA

