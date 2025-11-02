İsrail, Gazze’deki ateşkes kapsamında 3 İsrailli esiri teslim aldı

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç’a teslim ettiği 3 İsrailli esirin cesedinin İsrail ordusu tarafından teslim alındığını duyurdu.

Açıklamada, cesetlerin Tel Aviv’deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü’ne götürülerek kimlik tespiti yapılacağı belirtildi. Kimliklerin doğrulanması halinde Gazze Şeridi’nde 8 İsrailli esirin cesedinin kaldığı ifade edildi.

Dünyanın gözü önünde ateşkes imzalanmıştı: 20 günde 194 kez bozuldu

Filistinli esirlere cinsel istismar ortaya çıkmıştı: Netanyahu'da açıklama geldi

GAZZE’DE ATEŞKES SÜRECİ VE TESLİMATLAR

Hamas, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında daha önce 19 İsrailli esirin cesedini İsrail’e teslim etmişti. Ancak İsrail makamları, yapılan incelemelerde bu cesetlerden birinin Gazze’deki esirlere ait olmadığını, bir diğerinin ise daha önce alınan bir esire ait kalıntılar olduğunu açıklamıştı.

31 Ekim’de de Hamas, İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen bazı kalıntıları İsrail’e teslim etmiş ancak yapılan otopsiler sonucunda bunların da İsrailli esirlere ait olmadığı sonucuna varılmıştı.

Son teslimatla birlikte, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi’nde hâlâ 8 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu tahmin ediliyor.