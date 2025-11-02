Dünyanın gözü önünde ateşkes imzalanmıştı: 20 günde 194 kez bozuldu

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail’in 10 Ekim’den bu yana ateşkesi 194 kez ihlal ettiğini belirtti. Sarı hattın, varılan anlaşmanın ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi gereken bölge olduğunu hatırlatan Sevabite, ordunun bu hattın dışına defalarca çıkarak yerleşim yerlerine girdiğini ve sivil kayıplara neden olduğunu söyledi.

İsrail askerlerinin sarı hattın çevresindeki evlerine dönmeye çalışan Filistinlileri hedef aldığını belirten Sevabite, halkı bölgeye yaklaşmamaları yönünde uyardı.

Anlaşmanın insani yardım girişine ilişkin maddelerinin de ihlal edildiğini vurgulayan Sevabite, “İsrail, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım tırlarının tamamının geçişine izin vermiyor. Hastaların yurt dışına çıkışı için Refah Sınır Kapısı hâlâ kapalı” dedi.

Sevabite ayrıca, enkaz altındaki Filistinlilerin cenazelerinin çıkarılabilmesi için gerekli ekipmanların Gazze’ye girişine izin verilmediğini ancak İsrailli esirlerin cesetlerini aramak için ekipman girişine müsaade edildiğini aktardı.

Refah Sınır Kapısı’nın diğer tarafında 6 bini aşkın insani yardım tırının bekletildiğini belirten Sevabite, “Anlaşma gereği 300 bin çadır ve konteyner evin Gazze’ye girmesi gerekiyordu, ancak bu da engelleniyor” ifadelerini kullandı. Sevabite, ABD Başkanı Donald Trump ve arabulucuları, “ateşkesin maddelerinin uygulanması ve ihlallerin son bulması için acil müdahaleye” çağırdı.