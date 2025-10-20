Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et

İran’ın Ruhani Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'ın nükleer tesislerine yönelik sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Rüya görmeye devam et" diyerek Trump'un sözlerine tepki gösteren Hamaney, “Ama sen kimsin ki, bir ülkenin nükleer endüstriye sahip olduğu için ona ne yapıp ne yapamayacağını söylüyorsun? İran’ın nükleer yeteneklerinin olup olmaması Amerika Birleşik Devletleri’ni neden ilgilendiriyor? Bu tür bir müdahale uygunsuz, hatalı ve zorbalıktır" dedi.

İran kritik zirveye katılmayacaklarını açıkladı

İran Avrupa'ya kapıyı kapadı

Hamaney, Trump’ın son dönemdeki davranışlarının “Siyonistlerin moralini yükseltmek ve İran, bölge halkı hakkında yalanlar söyleyerek kendisini güçlü göstermek” amacı taşıdığını söyledi.

"İRAN’IN BİLİMSEL İLERLEMESİNİ BALTALAMA ÇABASI..."

İran’ın nano teknoloji, lazer, nükleer, çeşitli askeri endüstriler ve tıbbi ilerlemeler dahil olmak üzere birçok alanda dünyanın ilk on araştırma ve bilim sıralamasında yer aldığını savunan Hamaney, 'düşmanların' İran’ın bilimsel ilerlemesini baltalama çabaları olduğunu öne sürdü.

Hamaney, “İran milletinin düşmanları, bazı başarıları inkar ederek veya görmezden gelerek, gerçeği yalanla karıştırarak, kusurları abartarak ve önyargılı propaganda yürüterek ülkenin atmosferini karanlık ve umutsuz göstermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.