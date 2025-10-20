Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et

Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et
Yayınlanma:
İran’ın Ruhani Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, "Washington’ın, İran’ın nükleer bir endüstriye sahip olup olmayacağına karar verecek konumda olmadığını" belirtti.

İran’ın Ruhani Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'ın nükleer tesislerine yönelik sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Rüya görmeye devam et" diyerek Trump'un sözlerine tepki gösteren Hamaney, “Ama sen kimsin ki, bir ülkenin nükleer endüstriye sahip olduğu için ona ne yapıp ne yapamayacağını söylüyorsun? İran’ın nükleer yeteneklerinin olup olmaması Amerika Birleşik Devletleri’ni neden ilgilendiriyor? Bu tür bir müdahale uygunsuz, hatalı ve zorbalıktır" dedi.

hamaney.png

İran kritik zirveye katılmayacaklarını açıkladıİran kritik zirveye katılmayacaklarını açıkladı

İran Avrupa'ya kapıyı kapadıİran Avrupa'ya kapıyı kapadı

Hamaney, Trump’ın son dönemdeki davranışlarının “Siyonistlerin moralini yükseltmek ve İran, bölge halkı hakkında yalanlar söyleyerek kendisini güçlü göstermek” amacı taşıdığını söyledi.

"İRAN’IN BİLİMSEL İLERLEMESİNİ BALTALAMA ÇABASI..."

İran’ın nano teknoloji, lazer, nükleer, çeşitli askeri endüstriler ve tıbbi ilerlemeler dahil olmak üzere birçok alanda dünyanın ilk on araştırma ve bilim sıralamasında yer aldığını savunan Hamaney, 'düşmanların' İran’ın bilimsel ilerlemesini baltalama çabaları olduğunu öne sürdü.

Hamaney, “İran milletinin düşmanları, bazı başarıları inkar ederek veya görmezden gelerek, gerçeği yalanla karıştırarak, kusurları abartarak ve önyargılı propaganda yürüterek ülkenin atmosferini karanlık ve umutsuz göstermeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Dünya
Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü
Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü
Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu
Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu