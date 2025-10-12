İran Avrupa'ya kapıyı kapadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devlet televizyonunda katıldığı canlı yayında ülkesinin dış politika gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Erakçi, Avrupa ülkeleriyle nükleer müzakereleri düşünmediklerini, ancak ABD ile "adil ve dengeli" bir müzakere sürecine yeniden başlamaya hazır olduklarını belirtti.

UAEA ANLAŞMASI ASKIYA ALINDI

Erakçi, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında 9 Eylül'de imzalanan Kahire Anlaşması'nın, BM yaptırımlarının devreye girmesiyle geçersiz hale geldiğini ifade etti. "Kahire Anlaşması şu anda askıya alınmış durumda" diyen Erakçi, ajansla iş birliğinin tamamen sona ermediğini, ancak Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin ajansın yeni talepleri hakkında karar vereceğini kaydetti.

"Şu anda Avrupalılarla müzakereler için bir temel görmüyoruz" diyen Erakçi, ABD ile ilişkilere dikkat çekti: "ABD ile adil ve dengeli bir diyaloğa hazırız. ABD'ye karşı tutumumuz her zaman net olmuştur; eğer onlar eşit bir konumdan, ortak çıkarlar doğrultusunda ve karşılıklı saygıya dayalı olarak müzakere etmeye hazırlarsa, biz de bu müzakereleri yapmaya hazırız."

"İBRAHİM ANLAŞMALARI'NA ASLA KATILMAYIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu’da İran'ın İsrail’le normalleşmeyi öngören İbrahim Anlaşmaları'na katılabileceği iddialarına kesin bir dille cevap veren Erakçi, "İbrahim Planı, Filistin halkını meşru haklarından mahrum bırakmayı, işgalci bir rejimi tanımayı amaçlayan hain bir plandır. Bu planın ideallerimizle hiçbir ilgisi yok ve böyle bir şey asla olmayacak" ifadelerini kullandı.

RUSYA ARACILIĞIYLA GELEN MESAJ

Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Rus yetkililerden kendilerine iletilen bilgiyi paylaştı: