Putin'den İsrail-İran savaşı açıklaması

Yayınlanma:
Rusya lideri Putin, Moskova'nın İsrail’in İran’a saldırmaya niyeti olmadığına yönelik “sinyaller aldığını” söyledi. Netanyahu yönetiminin İran’a karşı diplomatik çözümler arayacağına inandıklarını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Orta Asya zirvesinde yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, yaptıkları bir görüşmede, "İsrail’in İran’a saldırma niyeti olmadığını söylediğini" duyurdu. Rusya'nın İsrail'in İran'a saldıracağına dair bir sinyal almadığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Burada yaptığı konuşmada birçok konuya değinen Rus lider, Gazze için imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin de barış çabalarını desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Ancak, Trump’ın çözüm girişimlerini “gerçekten uygulamasını” umduğunu söyleyerek şüphesini de dillenirdi.

‘İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

İran'ın nükleer sorunu "sadece diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülebilir: İranlı ortaklarımızla yakın temas halindeyiz ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma ve IAEA ile yapıcı işbirliğini yeniden başlatma konusundaki kararlılıklarını hissediyoruz."

“İsrail, İran ile çatışmaya ilgi duymadığını ve bir çözüme bağlı olduğunu belirtti, İsrail ile güvene dayalı temaslarımızı sürdürüyoruz ve İsrail liderliğinden, İranlı dostlarımıza İsrail'in daha ileri bir çözüme bağlı olduğunu ve herhangi bir çatışmaya ilgi duymadığını iletmemizi isteyen sinyaller alıyoruz.”

Rusya’da sır ölüm: Putin’in o listesine 1 kişi daha eklendiRusya’da sır ölüm: Putin’in o listesine 1 kişi daha eklendi

‘FİLİSTİN TUTUMUMUZ SSCB İLE AYNI’

Rusya’nın Sovyetler Birliği döneminde beri bağımsız bir Filistin’i desteklediğine de dikkat çeken Putin şöyle konuştu:

“Rusya ve ortakları, Orta Doğu'da barışın bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduğuna inanıyor. Bu, Sovyetler Birliği'nin tutumuydu ve eski SSCB'nin tüm cumhuriyetleri tarafından miras alındı. Bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, [Orta Doğu'daki durumun] uzun vadeli istikrarı ve bu zor sorunla ilgili tüm meselelerin çözümü için temel ön koşul olduğuna inanıyoruz.”

Putin’den Trump’a füze uyarısı: İlişkiler mahvolurPutin’den Trump’a füze uyarısı: İlişkiler mahvolur

TALİBAN'A DESTEK VERDİ

Afganistan'daki duruma da değinen Putin "Mevcut Afgan yetkililer, terörle mücadele ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğine açıktır ve Rusya onları desteklemektedir. Elbette, bu çabaları desteklemeye hazırız” dedi.

