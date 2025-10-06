Rusya’da sır ölüm: Putin’in o listesine 1 kişi daha eklendi

Rusya’da 87 yaşındaki bir adamın cesedi, Molodogvardeyskaya Caddesi'ndeki dairesinin penceresinin önünde bulundu. Yetkililer, cinayet şüphesi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı.

Pravda yayınevinin eski müdürü Vyacheslav Leontiev, Moskova'da hayatını kaybetti. Rusya devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, acil servis yetkilileri, ilk bilgilere göre olayın intihar olduğunu belirtiyor.

Bir kaynak ajansa, “Leontiev dün gece vefat etti. İlk raporlara göre, sinir krizi geçirdikten sonra intihar etti” dedi.

Putin'in eski ortağı Vyacheslav Leontiev

CİNAYET ŞÜPHESİNE DAİR KANIT BULUNAMADI

87 yaşındaki adamın cesedi, Molodogvardeyskaya Caddesi'ndeki dairesinin penceresinin altında bulundu. Yetkililer, cinayet şüphesi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı.

Vyacheslav Leontiev, 1971'den beri Pravda'da çalışıyordu ve ilk olarak üretim departmanının müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu. 1984'te yayınevinin müdürlüğünü devraldı ve yayınevi Federal Devlet Tekel Basın Kuruluşu olarak yeniden yapılandırılana kadar bu görevde kaldı.

PUTİN’İN ESKİ ORTAKLARI ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLÜYOR

Bu, Vladimir Putin rejiminin eski ortaklarının karıştığı gizemli ölümlerin giderek uzayan listesine eklenen bir başka vaka oldu. Bu türden en son “olay” 4 Temmuz'da, Rus devlet tekeli Transneft'in eski başkan yardımcısı Andrey Badalov'un Moskova'nın seçkin Rublyovka semtindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle meydana geldi.

2022'de en az dört ölüm, devletin enerji devi Gazprom ile bağlantılıyken, diğerleri Novatek ve Lukoil'in üst düzey yöneticilerini ilgilendirdi.

2022'de, Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil'in başkanı Ravil Maganov, Kremlin Kliniği olarak da bilinen Moskova Merkez Klinik Hastanesi'nin altıncı katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Aynı sabah, 67 yaşındaki Maganov'a yüksek devlet nişanı veren Vladimir Putin, o hafta başında vefat eden son Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov'a son görevini yerine getirmek için hastaneyi ziyaret etti.

ÖLÜMLER AYDINLATILAMADI

2023 yılında, Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi Mali Destek Departmanı başkanı 58 yaşındaki üst düzey askeri yetkili Marina Yankina, St. Petersburg'daki bir binanın 16. katındaki penceresinden düşerek ölü bulundu.

Ölümünün koşulları hala belirsizliğini koruyor.

Petrol şirketinin eski başkan yardımcısı Mikhail Rogachev (64) da Ekim 2024'te Moskova'daki dairesinin 10. katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Rogachev, Putin ve yakın arkadaşları tarafından tasfiye edilen petrol şirketi Yukos'un üst düzey yöneticisiydi.