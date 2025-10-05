Putin’den Trump’a füze uyarısı: İlişkiler mahvolur

Rusya lideri Putin, ABD’nin NATO ülkeleri üzerinden Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzeleri gönderme kararının Moskova-Washington arasındaki ilişkileri mahvedeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir muhabire yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarik etme kararının Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri mahvedeceğini söyledi.

Rus lider, “Bu [Kiev'e Tomahawk füzeleri gönderme kararı] ilişkilerimizi ya da en azından bu ilişkilerde ortaya çıkan olumlu eğilimi mahvedecektir” dedi.

VERECEKLERİ TEPKİ BATI LİDERLERİNE KALMIŞ

Perşembe günü Valdai Tartışma Kulübü genel kurulunda yaptığı konuşma hakkında yorum yapan Putin, duruma dürüst bir bakış açısı sunduğunu söyledi. “Ve buna nasıl tepki verileceği, meslektaşlarıma [Batı liderlerini kastederek] kalmış. Konuşmalarımda her zaman samimiyim” diye vurguladı.

SON KARAR TRUMP’IN

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 28 Eylül'de Washington'un Tomahawk seyir füzelerini diğer NATO ülkelerine vererek daha sonra Ukrayna'ya aktarmayı düşündüğünü doğruladı. Bu kapsamda, nihai karar ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilecek.

