Güney Kore'nin eski başbakanı için 15 yıl hapis istendi

Mahkeme, eski Başbakan Han hakkındaki kararını 21 Ocak'ta açıklayacağını duyurdu. Duruşmada konuşan savcı, "Böyle talihsiz bir tarihin tekerrür etmesini önlemek için sanığın ağır bir ceza alması kaçınılmazdır" dedi.

Han, eski Cumhurbaşkanı Yoon'un "darbe girişiminin lideri" olduğu iddia edilen olayda, ona yardım etmekle suçlanıyor. İddianameye göre, "devlet yönetiminin iki numaralı ismi" olan Başbakan Han'ın, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini keyfi bir şekilde kötüye kullanmasını denetleme ve engelleme görevi bulunuyordu.

"BU ACIYI ÖLENE DEK TAŞIYACAĞIM"

Hakkındaki ana suçlamaları reddeden Han, mahkemede duygusal bir savunma yaptı. Yoon'un sıkıyönetim ilanını durduramadığı için pişman olduğunu belirten Han, "Ancak bu girişime asla katılmadım veya yardım etmeye çalışmadım" dedi.

O geceyi, "Başkan sıkıyönetim ilan edeceğini söylediği an, ayaklarımın altındaki zeminin kaydığını hissettim. O anın şokunu kelimelerle anlatamam. O gecenin karmaşık anılarını hatırlamaya çalıştıkça, ne kadar yetersiz kaldığımı görüp kahroluyorum. Bu acıyı öldüğüm güne kadar taşıyacağım" sözleriyle anlattı.

Han'ın avukatları ise müvekkillerinin sadece Yoon'u daha sert bir şekilde durduramadığı için pişman olduğunu, bunun suç ortaklığı anlamına gelmediğini savundu. Ayrıca, 76 yaşındaki Han'ın yaşı ve eşinin sağlık durumunun da olası bir cezada göz önünde bulundurulmasını talep ettiler.

DARBE GİRİŞİMİNİN LİDERİ İDAMLA YARGILANIYOR

Beş farklı cumhurbaşkanı döneminde üst düzey görevler yapmış deneyimli bir teknokrat olan Han, Yoon'un görevden alınmasının ardından bir süre vekaleten cumhurbaşkanlığı yapmış, ancak daha sonra darbe girişimine yardım ettiği suçlamasıyla kendisi de görevden alınmıştı.

Öte yandan, "darbe girişiminin lideri" olmak da dahil olmak üzere vatana ihanet suçlamalarıyla ayrı bir davada yargılanan eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, suçlu bulunması halinde idam veya müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Güney Kore'de 1997 yılından bu yana idam cezası infaz edilmiyor.