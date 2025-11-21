Güney Kore ordusu Kuzey Kore askerlerine ateş etti

Kuzey Koreli askerler, 19 Kasım günü iki Kore'yi birbirine bağlayan sınırı oluşturan Askeri Sınır Çizgisi’ni (MDL) kısa süreliğine geçti.

Yonhap'ın askeri yetkililere dayandırdığı haberine göre, Güney Kore ordusu, ihlal üzerine anonsla uyarı yaptıktan sonra uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşinin ardından askerler sınırın Kuzey Kore tarafına geri çekildi.

Trump Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüştü: Trump'tan bakın ne istedi

Sınırı kaç askerin geçtiği veya silahlı olup olmadıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE ASKERİ GÖRÜŞME ÖNERİSİ

Güney Kore, geçen hafta MDL konusunu netleştirmek ve sınırda yaşanabilecek olası çatışmaları önlemek amacıyla Kuzey Kore ile askeri görüşme yapılması önerisinde bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak 2024'te Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere, sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatını vermişti.

Güney Kore'den askeri yetkililer, Nisan 2024'te Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini belirtmişti.

Kuzey Kore’de hanedanlığa devam: Kim Jong Un kızını yeni lider olarak hazırlıyor

Güney Koreli yetkililer, en son ekimde, sınır bölgesinde görev yapan Kuzey Koreli askerlerin mayın döşemek amacıyla MDL'yi geçtiğini iddia etmişti.