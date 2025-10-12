Kuzey Kore’de hanedanlığa devam: Kim Jong Un kızını yeni lider olarak hazırlıyor

İngiliz Sun gazetesinin haberine göre, uzman analizlerine göre Kim Jong Un iktidardan ayrıldığında kızı Kim Ju Ae'yi Kuzey Kore'nin gelecekteki lideri olarak atamayı planlıyor.

Gazete, planın yavaş yavaş şekillendiğini, Pyongyang'ın propagandasında ve giderek önceki haleflerini anımsatan kamuoyunda buna işaret eden işaretlerin görüldüğünü belirtiyor.

Kim Jong Un , babası Kim Jong Il'in ölümünden kısa bir süre önce yerine geçti ve iktidara yükselişi, gücü pekiştirmenin acımasız bir yolu olarak nitelendirildi.

Sağlık durumuyla ilgili artan haberler nedeniyle Kim'in kızını erkenden varis olarak atamak istediği düşünülüyor.

"Kim Jong, halefiyet meselesine erken yaklaşıyor, doğru. Halefiyeti oldukça doğaçlamaydı ve iktidara geldiğinde zorluklar yaşadı. Halefi, amcasına yaptığı gibi halası Kim Yo Jong'u da kurşuna dizdirmek gibi kendi yaşadığı sorunları yaşamak istemiyor," dedi Kuzey Kore'nin elit sınıfı uzmanı Michael Madden.

Kuzey Kore İnsan Hakları Komitesi'nin (HRNK) yayınladığı analize göre , Kim Ju Ae'nin veliaht olarak düşünmesinin nedeni , medyada yer alan haberlere göre kötü yaşam tarzı alışkanlıkları, sürekli stres, nikotn bağımlılığı nedeniyle Kim Jong Un'un sağlığı olabilir .

Analistler, Pyongyang'ın son propagandasında, hükümetin tepesinde bir değişikliğe işaret etmek için kullanılan sembolik bir terim olan "Merkez Parti" ifadesinin 34 kez kullanıldığını kaydetti.

Bu terim daha önce geleceğin liderlerini tanımlamak için kullanılmıştı; 2010 yılında Kim Jong Un için, 1970'lerde ise babası Kim Jong Il için kullanılmıştı.

HRNK'nin analizinde ayrıca Kim Ju Ae'nin ilk kez kamuoyu önüne çıkmasından üç ay sonra Kuzey Kore propagandasının onu en sevilen çocuk olarak tanımlamaya başladığı belirtiliyor.

Ayrıca, daha önce en üst düzey siyasi figürlere mahsus olan "saygın" ve "aydınlanmış" unvanlarını da aldı. Bazı propaganda fotoğraflarında Kim Ju Ae, babasının önünde görülüyor; bu, liderin görsel olarak asla bastırılmadığı Kuzey Kore için alışılmadık bir durum.

Giyim tarzındaki değişiklik de önemli bir simge olarak değerlendiriliyor.

Annesi Kuzey Kore First Lady'si Ri Sol Ju'nun parlak kıyafetlerinin aksine, parlak renklerden "sürekli koyu tonlara" geçti; bu da "doğuştan gelen bir güç" işareti olarak yorumlandı .

İngiliz gazetesine göre, uluslararası diplomatik faaliyetlere katılımı özellikle dikkat çekiyor. Kim Ju Ae, yakın zamanda babasının Çin'e yaptığı ilk yurt dışı seyahatine eşlik ederek, gelecekteki liderlik rolüne hazırlandığını bir kez daha gösteriyor.

Uzmanlar Kim Joo Aye'nin resmi unvan için henüz çok genç olduğunu düşünse de, halefiyet için şirket içi eğitimlerin tüm hızıyla devam ettiği düşünülüyor.

