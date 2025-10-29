Trump Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüştü: Trump'tan bakın ne istedi

Trump Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile görüştü: Trump'tan bakın ne istedi
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Trump'tan nükleer enerjili denizaltılar için destek istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung ile bir araya geldi. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Başkanı Trump’tan nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar için yakıt desteği sağlanmasını istedi.

Lee ve Trump, Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi Gyeongju kentinde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump’ın Güney Kore’nin en yüksek nişanı olan "Mugunghwa Büyük Nişanı"nı alan tek ABD Başkanı olduğunu belirten Lee, ABD Başkanı'nın dünyada sekiz çatışma bölgesinde barış getirdiğini söyledi.

Kore Yarımadası'na da barış getirilmesini ümit ettiğini belirten Lee, bunun gerçekleşmesi halinde "Trump’ın insanlık tarihinde sonsuza dek anılacağına inandığını" vurguladı.

Trump, Şi Cinping ile Güney Kore’de bir araya gelecekTrump, Şi Cinping ile Güney Kore’de bir araya gelecek

Kore Yarımadası'nda teknik olarak savaşın sürdüğünü söyleyen Lee, "Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar söz konusu olduğunda, denizaltılar için nükleer yakıt tedarik edebilmemiz için destek vermenizi umuyorum. Nükleer silahlı denizaltılar değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedefliyoruz" dedi.

trump-guney-kore-devlet-baskani-lee-ile-989403-293349.jpg

Trump da iki ülke halkları ve liderleri arasında büyük bir sevgi olduğunu belirterek, "Kore Yarımadası’nda resmen savaşta olduğunuzu biliyorum ancak her şeyi yoluna koymak için neler yapabileceğimize bakacağız" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u çok iyi tanıdığını söyleyen Trump, "Kim ile Çok iyi anlaşıyoruz. Görüşme için zamanlamayı ayarlayamadık" diye konuştu.

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG İLE GÖRÜŞECEK

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı yarınki görüşme hakkında da konuşan Trump, "Başkan Şi geliyor. Bu, dünya ve hepimiz için çok önemli bir şeydi. Çok dikkatli izleyeceksiniz. Burada buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:AA, DHA

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Dünya
Kasırga büyük yıkıma yol açtı: BM yardım bütçesi ayırdı
Kasırga büyük yıkıma yol açtı: BM yardım bütçesi ayırdı
Zelenski’den Türkçe ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı
Zelenski’den Türkçe ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajı