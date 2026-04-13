Görüşmeler çöktü Trump tekrar İran'a saldırı hazırlığına başladı

Hafta sonu Pakistan’da yapılan görüşmelerin savaşa kalıcı bir son verememesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmayı düşündüğü bildiriliyor. Beyaz Saray ise “tüm seçeneklerin masada olduğunu” belirtirken, konuyla ilgili haberleri “spekülasyon” olarak nitelendirdi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere atıfta bulunarak, Başkan Trump ve danışmanlarının, Hürmüz Boğazı’ndaki Amerikan deniz ablukasına ek olarak İran’a yönelik sınırlı askeri saldırıları yeniden başlatma olasılığını değerlendirdiğini duyurdu.

HAVA SALDIRILARI YENİDEN GÜNDEMDE

İki resmi kaynak ve durumla ilgili kaynaklara dayandırılan habere göre, Trump’ın hava saldırılarını da içeren diğer önlemleri değerlendirdiği aktarıldı. Hafta sonu Pakistan’da yapılan görüşmelerin savaşa kalıcı bir son verememesi, bu adımın gündeme gelmesinde etkili oldu.

BEYAZ SARAY: “TÜM SEÇENEKLER MASADA”

Beyaz Saray Sözcüsü Olivia Wales, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başkan, İran'ın şantajına son vermek için Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukası emrini çoktan verdi ve akıllıca tüm ek seçenekleri masada tutuyor” dedi. Wales ayrıca, “Wall Street Journal'a Başkan Trump'ın bundan sonra ne yapacağını bildiklerini söyleyenler, tamamen spekülasyon yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI ABLUKASI

Trump’ın daha önce duyurduğu Hürmüz Boğazı’na yönelik deniz ablukası ise halen gündemde. ABD ordusu bugün TSİ 17.00’dan itibaren ablukanın resmen başlayacağını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

