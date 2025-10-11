Gazzeliler evlerinin enkazı üzerine çadır kuruyor

Yayınlanma:
Ateşkesin devreye girmesiyle Gazze'nin güneyindeki sığınaklardan yola çıkan yüz binlerce Filistinli, harabe haline gelmiş evlerine dönüşün zorlu yolculuğunu yaşıyor.

İsrail ordusunun kısmi çekilmesi ve ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yüz binlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı.

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilmiş binlerce kişi, orta kesim ve güney bölgelerdeki sığınaklardan eşyalarını toplayarak evlerine doğru yola koyuldu.

ZORLU YOLCULUK SAATLER SÜRÜYOR

Filistinlilerin kuzeye ulaşmak için kullandığı Reşid ve Salahaddin caddelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yakıt sıkıntısı nedeniyle az sayıda aracın çalışabildiği bölgede birçok kişi yaya olarak, bazıları ise at arabaları, bisikletler ve motosikletlerle seyahat ediyor.

ENKAZ ÜZERİNE KURULAN ÇADIRLAR

Evlerine ulaşabilen yüzlerce Filistinli, İsrail saldırılarında tamamen yıkılan konutlarının enkazı üzerine çadır kurmak zorunda kaldı. Dönüş yapan aileler, harabe halindeki evlerinin kalıntıları arasında yaşam mücadelesi veriyor.

ATEŞKES SÜRECİ

Mısır'da varılan anlaşmanın ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes dün yerel saatle 12.00'de yürürlüğe girdi. İsrail ordusunun "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

