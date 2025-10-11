İki devletli çözüm vurgusu: İmamoğlu'ndan Gazze açıklaması

İki devletli çözüm vurgusu: İmamoğlu'ndan Gazze açıklaması
Yayınlanma:
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze’deki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, kalıcı barış için iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB ) ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze’de iki yıldır süren çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bölgedeki insanlık dramına dikkat çeken İmamoğlu, “Gazze’de iki yıldır süren savaş, insanlığın vicdanını kanatan bir trajediye dönüştü. On binlerce insan hayatını kaybetti; yüz binlercesi evsiz kaldı, çocuklar geleceksiz bırakıldı. Her bir masum can kaybı, hepimizin ortak utancıdır.” dedi.

"ATEŞKESİN KALICI OLMASINI DİLİYORUM"

İmamoğlu, tarafların barış sürecinin ilk aşamasını kabul etmesini olumlu karşıladı:

“Bu nedenle, ateşkesin ve barış sürecinin ilk aşamasının kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin kalıcı olmasını diliyorum.”

Rehinelerin serbest bırakılmasının ve insani yardımların ulaşmasının önemine işaret eden İmamoğlu, “Rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların engellenmeden bölgeye ulaşacak olması, acıların bir nebze hafiflemesine vesile olacak.” dedi.

Türkiye’nin süreçteki rolünü de değerlendiren İmamoğlu, şu mesajı verdi:

“Türkiye’nin bu süreçte oynadığı yapıcı rol değerli ve kalıcı barış için bu katkının kararlılıkla sürdürülmesi gerekmekte.”

Barışın yalnızca Gazze ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, şu çağrıda bulundu:

“Ancak gerçek barış, yalnızca silahların susmasıyla değil, Gazze’nin yanı sıra, Batı Şeria ve Kudüs’te de güvenlik ve adaletin yeniden tesis edilmesiyle mümkün. Filistin halkının kendi ülkelerinde, kendi kaderlerini tayin hakkını tanıyan, eşitlik temelli adil bir barış süreci, iki devletli çözüm çerçevesinde hayata geçirilmeli.”

Ortadoğu’da kalıcı barışın mümkün olduğuna inandığını belirten İmamoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Barışın kalıcı olduğu, çocukların korkusuzca büyüyebildiği bir Ortadoğu mümkün. Bu hedefe ulaşmak, sadece siyasetçilerin değil, tüm insanlığın sorumluluğu.”

