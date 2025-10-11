Gazze’yi yönetmek isteyen Blair pedofil Epstein’la görüşmüş

Epstein, Mandelson'un başbakanın o dönemki özel kalemi Jonathan Powell'a yaptığı önerinin ardından 14 Mayıs 2002'de Blair'i ziyaret etti.

Mandelson, çocuklara yönelik fuhuş ağı kurmaktan hüküm giymiş bir cinsel suçlu olan Epstein’le yakın ilişkileri ortaya çıktıktan sonra eylül ayında ABD büyükelçisi görevinden alındı.

O dönemde Mandelson, arka sıralarda oturan bir İşçi Partisi milletvekiliydi, ancak yine de Blair'in güvenilir bir müttefiki olarak görev yapıyordu.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BLAIR VE ABD BAŞKANI CLINTON

İngiliz BBC'ye verilen belgelere göre, üst düzey memur Matthew Rycroft'un hazırladığı bir brifing notunda Epstein, Mandelson ve ABD Başkanı Bill Clinton'ın dostu olarak tanımlanıyor ve York Dükü Prens Andrew ile yakın olduğu belirtiliyor.

Blair'in sözcüsü, toplantının “[Epstein’ın] suçları ve ardından gelen mahkumiyeti bilinmeden çok önce” yapıldığını söyledi.

Epstein, Haziran 2008'de pedofiliden suçlu bulundu. 2019'da hapishanede ölü olarak bulundu.

BELGELER ENGELLENMİŞTİ

Belgelerin yayımlanması, İngiltere-ABD ilişkilerini etkileyebileceği endişesiyle hükümet yetkilileri tarafından engellenmişti. Ancak, Ulusal Arşivler, bilgi edinme hakkı talebi sonucunda belgeyi yayımladı.

BBC, toplantıdan bir hafta önce Mandelson'ın Epstein'a gönderdiği bir e-postada şu ifadelerin bulunduğunu duyurdu:

"Clinton’ın, TB'yi [Tony Blair] gördüğünde, seyahat arkadaşı Jeffrey Epstein'ı TB'ye tanıtmak istediğini söylediğini hatırlıyor musun? TB, nedenini bilmediği bir nedenden dolayı bunun gerçekleşmediğini söyledi. TB'nin, benim de arkadaşım olan Jeffrey ile tanışmak isteyeceğini düşünüyorum, çünkü Jeffrey aktif bir bilimsel katalizör/girişimci olmasının yanı sıra, dünya çapında birçok pazar ve para biriminin nabzını tutan biridir.”

Mandelson şöyle devam etti: "TB'ye Jeffrey'nin gelecek hafta Londra'da olacağını söyledim ve o da onunla tanışmak istediğini söyledi. Jeffrey'den onun esnek olduğunu öğrendim – salı gününden itibaren ajandasına uyması için herhangi bir zamanda burada olabilir. Ama elbette yeniden planlama yapabilmek için makul bir süre içinde haber vermesi gerekiyor. Bana haber verebilir misin?”

'CLINTON VE MANDELSON'UN ARKADAŞI'

Toplantı günü, 2025 yılına kadar İçişleri Bakanlığı'nda daimi sekreter olarak görev yapan Rycroft tarafından yapılan bir brifingde Epstein hakkında şöyle denildi: “O, süper zenginlerin mali danışmanı ve bir emlak geliştiricisi. Bill Clinton ve Peter Mandelson'ın arkadaşı.”

Rycroft, “Epstein'ın geçmişine bakıldığında, çok zengin ve York Dükü'ne yakın biri olduğu görülüyor” diye ekledi.

Rycroft şöyle devam etti: “Peter, Epstein'ın şu anda Clinton ile seyahat ettiğini ve Clinton'ın sizinle tanışmak istediğini söylüyor.”

'SUÇLARI ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCEYDİ' SAVUNMASI

Blair'in sözcüsü ise şunları söyledi: "Hatırladığı kadarıyla, Blair 2002 yılında Downing Street'te onunla 30 dakikadan az bir süre görüştü ve ABD ve İngiltere siyasetini tartıştı.Daha sonra onunla hiç görüşmedi veya ilişki kurmadı. Tabii ki bu, suçları ortaya çıkmadan ve daha sonra mahkum edilmeden çok önceydi.”