Gazze'de son 24 saatte 88 Filistinli İsrail'in soykırımında öldürüldü

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım kapsamında yaptığı saldırılarda son 24 saatte 88 Filistinli öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin sayısı bununla birlikte 63 bin 459'a yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 88 kişi artarak, 63 bin 459'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

24 SAATTE 88 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere hayatını kaybeden 88 Filistinli ve 421yaralının getirildiği belirtildi

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 328 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 48 bin 215 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 166 kişinin yaralandığı aktarıldı.

YARDIM BEKLEYEN 2 BİN 248 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 248'e, yaralananların sayısının da 16 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 339'a yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63 bin 459'a, yaralıların sayısının 160 bin 256'ya yükseldiği bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

