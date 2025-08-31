Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde hakkında suikast iddiası

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde hakkında suikast iddiası
Yayınlanma:
Gazze kent merkezinde bir apartman dairesine düzenlenen hava saldırısında Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hedef alındığı ve hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım planı kapsamında onayladığı genişletilmiş işgal planı sürecinde Gazze şehir merkezine düzenlenen bir saldırıda Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

İsrail basınının cumartesi günü ortaya attığı iddiada Gazze şehrindek bir apartmana yönelik düzenlenen saldırıda İzzeddin el Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin hedef alındığı belirtilmişti.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ İDDİASI

Daha sonra Suudi Arabistan hükümetine ait Al Arabiya tarafından Filistinli bir kaynağa dayandırılan habere göre, Ebu Ubeyde’nin saldırıda yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Haberde hedef alınan binadaki herkesin öldürüldüğü de kaydedildi, Ebu Ubeyde'nin yakınlarının cansız bedeni teşhis ettikten sonra ölümünü doğruladığı belirtildi.

YALANLAYAN KAYNAKLAR DA VAR

Bazı Filistinli kaynaklar ise Ebu Ubeyde'nin "sağlıklı ve görevinin başında olduğunu" aktarıyor.

Hamas Ebu Ubeyde'nin hedef alındığı belirtilen İsrail saldırısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail ordu kaynakları ise Ebu Ubeyde'nin hedef alındığını doğruladığı operasyon için "başarılı" ifadesini kullandı. Ancak Tel Aviv’den resmî bir doğrulama yapılmadı.

NETANYAHU DA DEĞİNDİ

İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümet toplantısında henüz resmi olarak doğrulanmamış olan Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde suikastına değinerek, “Hamas'ın Abu Obeida hakkında bir açıklama yapmaması, görünüşe göre konuşacak kimse kalmadığından kaynaklanıyor” dedi.

Hamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladıHamas Muhammed Sinwar'ın ölümünü aylar sonra doğruladı

Mahmud Abbas'tan Hamas'a 'kontrolü devredin' çağrısıMahmud Abbas'tan Hamas'a 'kontrolü devredin' çağrısı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
Erdoğan Çin gazetesine yazdı: Siyasetimizin merkezinde insan hakları var
Erdoğan Çin gazetesine yazdı: Siyasetimizin merkezinde insan hakları var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Pakistan’da tarihin en büyük sel felaketi! 2 milyon kişi etkilendi
Pakistan’da tarihin en büyük sel felaketi! 2 milyon kişi etkilendi