Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde hakkında suikast iddiası

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım planı kapsamında onayladığı genişletilmiş işgal planı sürecinde Gazze şehir merkezine düzenlenen bir saldırıda Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

İsrail basınının cumartesi günü ortaya attığı iddiada Gazze şehrindek bir apartmana yönelik düzenlenen saldırıda İzzeddin el Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin hedef alındığı belirtilmişti.

AİLESİ TEŞHİS ETTİ İDDİASI

Daha sonra Suudi Arabistan hükümetine ait Al Arabiya tarafından Filistinli bir kaynağa dayandırılan habere göre, Ebu Ubeyde’nin saldırıda yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Haberde hedef alınan binadaki herkesin öldürüldüğü de kaydedildi, Ebu Ubeyde'nin yakınlarının cansız bedeni teşhis ettikten sonra ölümünü doğruladığı belirtildi.

YALANLAYAN KAYNAKLAR DA VAR

Bazı Filistinli kaynaklar ise Ebu Ubeyde'nin "sağlıklı ve görevinin başında olduğunu" aktarıyor.

Hamas Ebu Ubeyde'nin hedef alındığı belirtilen İsrail saldırısıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İsrail ordu kaynakları ise Ebu Ubeyde'nin hedef alındığını doğruladığı operasyon için "başarılı" ifadesini kullandı. Ancak Tel Aviv’den resmî bir doğrulama yapılmadı.

NETANYAHU DA DEĞİNDİ

İsrail basınına göre Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümet toplantısında henüz resmi olarak doğrulanmamış olan Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde suikastına değinerek, “Hamas'ın Abu Obeida hakkında bir açıklama yapmaması, görünüşe göre konuşacak kimse kalmadığından kaynaklanıyor” dedi.

