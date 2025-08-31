İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı
Yayınlanma:
İsrail ordusu, bu sabah Lübnan’da Hizbullah altyapısına yönelik olduğu iddia edilen hava saldırıları düzenledi.

İsrail, pazar günü erken saatlerde Güney Lübnan'ı yeni bir hava saldırısı dalgasıyla sarsarken, Nabatieh Valiliği'nin Ali al-Taher ve al-Dabsha yaylaları ile Nabatieh al-Fawqa ve Kfar Tibnit'in çevresi dahil olmak üzere birçok noktaya yönelik yoğunlaştırılan hava saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, pazar günü Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın işlettiğini iddia ettiği bir tesise saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’a yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bilgilendirme yapıldı:

“Kısa bir süre önce, IDF Lübnan'ın güneyindeki Beaufort Ridge bölgesinde askeri faaliyetlerin tespit edildiği bir Hizbullah tesisinde yer altında bulunanlar da dahil olmak üzere askeri altyapıya saldırı düzenledi. Bu tesisin varlığı ve içindeki faaliyetler, İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatın ihlali anlamına geliyor.”

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım sürecinde Lübnan merkezli Hizbullah ve İsrail, iki ay süren bir savaşa girdi. Bu süreçte İsrail, Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ihlal eden birçok saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL ATEŞKES İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Şiddeti sona erdirmek amacıyla Kasım ayında imzalanan ateşkes anlaşması kapsamında, Lübnan ordusu Hizbullah’ın yoğun olduğu güneyde konuşlandırıldı ve BM barış gücü askerlerinin desteğiyle Hizbullah'ın altyapısını sökmeye başladı.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürdü ve militan grubun silahsızlandırılana kadar saldırılara devam edeceğini açıkladı.

ABD İSTEDİ LÜBNAN HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ

ABD'nin baskısı altında Beyrut, Lübnan ordusuna yıl sonuna kadar Hizbullah'ın silahlarını ele geçirmek için bir plan hazırlamasını emretti, ancak grup bu çabaya direneceğini açıkladı.

Son dakika | Hizbullah'tan hükümete tehdit: Lübnan'da yaşam kalmaz

İktidar kabul etti: Hizbullah destekçileri ayağa kalktı

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

