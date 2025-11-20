Gazze'de 'Dünya Çocuk Hakları' günü: 2 yılda 19 bin öğrenci katledildi!

Filistin Eğitim Bakanlığı, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamayla, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının Filistinli çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Bakanlık verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam 19 bin okul çağındaki çocuk öldürüldü, 28 bine yakın öğrenci ise yaralandı.

Açıklamada, Gazze’deki soykırım saldırıları sırasında yüzlerce okul ve anaokulunun da yok edildiği veya ciddi hasar gördüğü belirtildi. Bu durum, Filistinli çocukların eğitim hayatlarını tamamen felç etmiş durumda.

İsrail ateşkesi ihlal etti 25 kişiyi öldürdü! Hamas'tan açıklama: Soykırımı yeniden başlatma girişimi

SALDIRILAR BATI ŞERİA'DA DA SÜRÜYOR

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da Filistinli çocuklara yönelik saldırılara devam ettiği vurgulandı.

Filistin Eğitim Bakanlığı, uluslararası topluma seslenerek, Filistinli çocuk ve öğrencilerin korunması, eğitim hayatlarının iyileştirilmesi gibi konularda acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Genel tabloya bakıldığında, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında 8 Ekim 2023'ten bu yana 69 binden fazla Filistinlinin öldüğü ve 170 binden fazlasının da yaralandığı kaydedildi.