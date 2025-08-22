Gazze’de açlık felaketi: Bu yıl 206 kişi hayatını kaybetti

Gazze’de açlık felaketi: Bu yıl 206 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze’de insan yapımı bir kıtlık felaketi yaşandığını belirterek, yalnızca 2025’te yetersiz beslenme nedeniyle 206 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze’de insan yapımı bir kıtlık felaketinin yaşandığını açıkladı. Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, yalnızca 2025 yılında yetersiz beslenme etkileri nedeniyle 206 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, durumun acilen tersine çevrilmesi gerektiğini vurguladı.

BM destekli küresel gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentinde felaket düzeyinde kıtlık (IPC 5. seviye) doğrulandı. Raporda, yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

457728.jpg

Peeperkorn, Gazze’de akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam edeceğine dikkat çekerek, “Haziran 2026 itibarıyla IPC analizine göre 5 yaş altındaki en az 132 bin çocuk, akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında. Bu sayı, Mayıs 2025’te bildirilen IPC tahminlerinin iki katı” bilgisini paylaştı.

DSÖ temsilcisi, kıtlığın Gazze Şeridi’nin diğer bölgelerine yayılması durumunda durumun hızla kötüleşeceğini belirterek, acil ve sürekli ateşkes sağlanması ve kitlesel yardım akışının engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

464004-001.jpg

IPC raporunda ayrıca, 22 ay süren çatışmaların ardından Gazze’de açlık ve yoksulluk koşullarının ciddi boyutlara ulaştığı ve kriz yayılmaya devam edebileceği vurgulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

