Samsung’un sırları bavulla taşındı! Eski Samsung çalışanları casusluktan tutuklandı

Korea JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, Seul Merkez Bölge Savcılığı, Samsung Electronics'ten 10 nanometre DRAM bellek teknolojisinin büyük ölçekli çalınması olayına karışan on kişiyi suçladı.

Aralarında eski Samsung çalışanlarının da bulunduğu beş kişi gözaltına alındı. Şirkete verilen zararın 5 trilyon won (yaklaşık 3,5 milyar dolar), Güney Kore ekonomisine verilen zararın ise on trilyonlarca won olduğu tahmin ediliyor.

Soruşturma, 2016 yılında kurulan Çinli şirket ChangXin Memory Technologies'in (CXMT), araştırma ve geliştirme biriminin başına eski bir Samsung departman yöneticisini getirdiğini ortaya çıkardı. Bu kişi, diğer eski Samsung çalışanlarıyla birlikte teknoloji hırsızlığını organize etmek için komplo kurmuştu.

Casuslardan biri, Samsung'un beş yıldır geliştirmekte olduğu DRAM bellek üretim sürecindeki yüzlerce adımı elle kopyaladı ve bu bilgiden 1,6 trilyon won kazandı.

Sanıklar, gözetimden ve tutuklanmadan kaçınmak için paravan bir şirket kurdular, düzenli olarak ofis değiştirdiler ve hatta iletişim için kendi şifreli dillerini icat ettiler.

Elde edilen veriler Çin ekipmanlarına uyarlanarak CXMT'nin 2023 gibi erken bir tarihte gelişmiş bellek üretimine başlamasına ve böylece teknoloji açığını kapatmasına olanak sağlandı.

Savcılar, yarı iletken endüstrisinin Güney Kore'nin toplam ihracatının %20'sinden fazlasını oluşturması nedeniyle, bu davanın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yetkililer, yurt dışına yasa dışı teknoloji transferi girişimlerine karşı sert önlemler almaya devam edeceklerini ve hem yerel yetkilileri hem de Çin'de faaliyet gösteren planlara karışanları cezalandıracaklarını açıkladılar.