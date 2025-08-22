Son Dakika | Birleşmiş Milletler Gazze'de kıtlık ilan etti

Birleşmiş Milletler destekli uzmanlardan yapılan açıklamaya göre, Gazze’nin bazı bölgelerinde resmen kıtlık ilan edildi. Açıklamaya göre yaklaşık 500 bin kişi “felaket” seviyesinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda yardımları sınırda birikiyor” dedi. Fletcher, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesini talep etti.

Küresel açlık izleme kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan rapora göre, Gazze’de nüfusun neredeyse dörtte biri açlıkla karşı karşıya. Özellikle çocuklar için hayati öneme sahip güçlendirilmiş süt ve besleyici gıda stoklarının kritik seviyelere düşmesi, krizi daha da derinleştiriyor.

ORTA DOĞU'DA İLK!

BM ve yardım kuruluşları, yaşanan kıtlığın önlenebilir olduğunu, ancak İsrail’in yardımları engellemesi nedeniyle durumun hızla kötüleştiğini vurguladı. Ortadoğu’da ilk kez ilan edilen kıtlık, Gazze’de insani krizin boyutunu gözler önüne serdi.