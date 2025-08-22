5 aylık bebek “açlıktan” öldü!

İsrail’in 7 Elim 2023 tarihinden bu yana saldırılarını devam ettirdiği ve abluka altında kıtlıkla baş başa bıraktığı Gazze Şeridi’nde bir bebek daha açlık ve yetersiz beslenme sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze’nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde yaşayan 5 aylık Filistinli bebek Gadir Bireyka, şiddetli yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybetti.

Filistinli bebeğin, bu sabah saatlerinde Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bireyka'nın ailesi, Gazze’ye uygulanan abluka ve süren saldırılar sonucu 5 aylık bebeklerinin doğumundan sonra gerekli sağlık hizmetine erişememesi ve ağır beslenme yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

GAZZE “AÇLIKTAN” ÖLÜYOR!

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukası altında bulunan Gazze’de, açlık gitgide yayılırken Birleşmiş Milletler Gazze’de kıtlık ilan etti. Yarım milyon kişinin 'felaket' düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu ifade edilirken İsrail, yardımları sistematik olarak engellemekle suçlandı.

