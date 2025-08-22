Orta Doğu'da bir ilk: Gazze'de kıtlık resmen ilan ediliyor

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması (IPC), Gazze Şehri’nde resmi olarak kıtlık ilan edecek. Dünyada açlığı izlemek ve sınıflandırmakla görevli uluslararası kuruluş, 2004 yılındaki kuruluşundan bu yana yalnızca 4 kez kıtlık ilanında bulundu. En son geçen yıl Sudan’da kıtlık ilan edilmişti.

Gazze’de aylardır süren abluka ve çatışmalar nedeniyle gıda krizinin derinleştiğini belirten IPC, yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Gazze Şehri’nde kıtlık şartlarının oluştuğunu tespit etti. Telegraph’ın haberine göre, açıklama bugün yapılacak.

IPC’ye göre, bir bölgede kıtlık ilan edilebilmesi için üç koşulun aynı anda gerçekleşmesi gerekiyor:

Hanelerin en az yüzde 20’sinde aşırı gıda kıtlığı,

Çocukların en az yüzde 30’unda akut yetersiz beslenme,

Her 10 bin kişiden ikisinin açlıktan dolayı her gün hayatını kaybetmesi.

Daha önce Gazze’nin bazı bölgelerinde kıtlık riskine dikkat çeken IPC, somut verilerin eksikliği nedeniyle resmi bir adım atmaktan kaçınmıştı. Ancak yeni veriler ışığında, Gazze Şehri, çevresindeki üç kasaba ve birkaç mülteci kampında resmi kıtlık ilanı yapılacağı bildirildi.

IPC ayrıca kıtlığın eylül ayı sonuna kadar Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerine yayılmasını bekliyor. Kuruluşun değerlendirmesine göre, Gazze nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 1,07 milyon kişi halihazırda gıda güvensizliğinin 'acil durum' seviyesinde, yani ölçeğin ikinci en yüksek aşamasında bulunuyor.

Save the Children, Oxfam ve Unicef’in de aralarında bulunduğu 21 ortak kuruluştan oluşan IPC, Gazze’de gıda güvenliğinin ağustos ortasından eylül sonuna kadar daha da kötüleşeceğini öngörüyor.

Telegraph’ın ulaştığı IPC brifinginde ise, bölgenin tarihsel olarak açlık krizleri yaşamış olmasına rağmen, “Orta Doğu’da ilk kez resmi kıtlık ilan edildiği” vurgulandı.