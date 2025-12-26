İsrailliler koyun çiftliğine saldırarak 150 koyun çaldı

İsrailliler koyun çiftliğine saldırarak 150 koyun çaldı
Yayınlanma:
Filistin yerel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, işgal altındaki Batı Şeria’da bir koyun çiftliğine saldıran İsrailliler, 150 koyunu çaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim saldırılarından itibaren yaptığı katliamlarda, 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, yüz binlercesi yaralandı.

Bölgede ateşkes ilan edilmişse de, İsraillilerin saldırganlığı bitmek bilmiyor.

Son olarak yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İsrailliler, sabahın erken saatlerinde Ramallah’ın doğusundaki Deyr Dibvan beldesine saldırdı.

srailliler-koyun-ciftligine-saldirarak-150-koyun-caldi.jpg

FİLİSTİNLİLERİN 150 KOYUNUNU ÇALDILAR

İsrailli saldırganlar, koyun çiftliğine baskın düzenleyerek iki çalışanı darbetti, ardından 150 koyunu çalarak kaçtı.

Belde daha önce de birçok kez yerleşimciler tarafından hedef alınmıştı. Saldırıların, koyun hırsızlığı, araç ve iş yeri kundaklama ile Filistinlileri darbetme şeklinde gerçekleştiği belirtiliyor.

MSB'den İsrail açıklaması! "Bölgede gerilimi artıracak söylemler"MSB'den İsrail açıklaması! "Bölgede gerilimi artıracak söylemler"

İSRAİLLİLERİN SALDIRILARI ARTIYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

