Fransız kadınlar başörtüsü yasağı vaadine karşı eyleme geçti! Başlarını örtüp fotoğraf paylaştılar

Fransa’da 2027 Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken başörtüsü üzerinden başlayan siyasi tartışma bu kez sosyal medyada dikkat çeken bir dayanışma hareketine dönüştü. Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Marine Le Pen’in "kamusal alanda İslami başörtüsünün kullanımını yasaklama" planına karşı, normalde başörtüsü kullanmayan kadınlar kameraların karşısına başlarını örterek çıktı.

TikTok, Instagram ve X’te paylaşılan videolarda kadınların farklı şekillerde başlarını örttüğü ve bu görüntüleri Müslüman kadınlarla dayanışma mesajlarıyla paylaştığı görüldü. Bazı kullanıcılar, başörtüsünün yasaklanması halinde kendilerinin de sembolik olarak başörtüsü takacağını belirterek “yasak” fikrine karşı çıktı. Kampanyaya bazı erkeklerin de saçlarını örterek destek vermesi dikkat çekti.

REFERANDUM İSTİYOR

Tepkilerin odağındaki plan, RN Milletvekili Jean-Philippe Tanguy’nun açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Tanguy, partisinin iktidara gelmesi halinde kamusal alanda başörtüsü kullanımını yasaklamayı ve yasağa uymayanlara para cezası uygulanmasını savundu. Le Pen de daha önce bu konuda geri adım atmak yerine, düzenlemeyi cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından referandumla Fransız halkının önüne götürme fikrini gündeme getirmişti.

İLK KEZ TALEP ETMİYOR

Le Pen’in başörtüsü yasağı talebi yeni değil. RN lideri bu öneriyi ilk kez 2012’de gündeme getirmiş, konu 2017 ve 2022 seçim kampanyalarında da partinin öne çıkan vaatleri arasında yer almıştı. Ancak RN içinde de planın uygulanabilirliği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. Parti lideri Jordan Bardella daha önce özellikle sokakta uygulanacak kapsamlı bir yasağın hayata geçirilmesinin zor olabileceğine ilişkin çekinceler dile getirmişti.

“ÖZGÜRLÜK MESELESİ” TARTIŞMASI

Le Pen ve RN, yasağı İslamcı ideolojilerle mücadele kapsamında savunurken muhalifleri düzenlemenin özellikle Müslüman kadınları hedef alacağını ve dini özgürlükler açısından ciddi sorun yaratacağını belirtiyor.

Fransız hükümeti cephesinden de planın hem Anayasa'ya uygunluğu hem de sokakta nasıl uygulanacağı konusunda soru işaretleri dile getirildi. Tartışma büyürken sosyal medyadaki dayanışma paylaşımları, başörtüsünü yalnızca siyasi bir tartışmanın konusu olmaktan çıkarıp bireysel özgürlük ve ayrımcılık ekseninde yeni bir protesto başlığına dönüştürdü.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 18 Nisan 2027’de, ikinci turunun ise 2 Mayıs 2027’de yapılması planlanıyor.