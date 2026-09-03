Feminist hareketin öncüsü Gloria Steinem hayatını kaybetti

Modern kadın hareketinin en önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve feminist aktivist Gloria Steinem, 92 yaşında hayatını kaybetti. Steinem’in çarşamba günü New York’taki evinde, sevdikleriyle çevrili şekilde “huzur içinde” yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm nedenine ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Steinem’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaklaşık bir asırlık yaşamını eşitlik mücadelesine adadığı belirtilerek, “Hayatının sonuna kadar eşitlik için çalışmaya devam etti” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Steinem’in en büyük özelliklerinden birinin insanları dinlemek ve kendilerini görülmüş ve duyulmuş hissetmelerini sağlamak olduğu vurgulandı.

GAZETECİLİKTEN KADIN HAREKETİNİN ÖNCÜLÜĞÜNE

New York’ta gazetecilik yaparak adını duyuran Steinem, 1963 yılında kadınların çalışma koşullarını ve kulüpteki sömürüyü ortaya çıkarmak amacıyla Playboy Club'da gizlice çalıştı. “Playboy Bunny” kılığına girerek kulüpte çalışan kadınların yaşadığı sorunları gözlemledi ve deneyimlerini kaleme aldı.

Steinem, 1968 yılında New York dergisinin kuruluşuna katkı sağladı. Burada siyaset, kültür ve giderek güçlenen kadın özgürlük hareketi üzerine yazılar yazdı.

MS. DERGİSİYLE KADINLARIN SESİ OLDU

Steinem’in kadın hakları mücadelesindeki en önemli adımlarından biri ise 1972 yılında Ms. dergisinin kurucuları arasında yer alması oldu. Dergi kısa sürede kürtaj hakkı, eşit ücret, cinsel taciz ve kadınların karşılaştığı diğer eşitsizlikleri gündeme taşıyan ulusal bir platforma dönüştü.

Ms. dergisi günümüzde de yayımlanmaya devam ediyor ve Feminist Majority Foundation tarafından yayımlanıyor.

Steinem ayrıca National Women’s Political Caucus’un kuruluşunda rol aldı. Kuruluş, daha fazla kadının siyasi görevlerde yer alması ve kadınların hükümet içerisindeki temsilinin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttü.

MEYDANLARDA MÜCADELE ETTİ

Steinem, yıllar boyunca kadın hakları yürüyüşlerinin, mitinglerinin ve siyasi kampanyaların öne çıkan isimlerinden biri oldu. Kürtaj hakkının yanı sıra ABD Anayasası'na kadın-erkek eşitliğini güvence altına almayı amaçlayan Equal Rights Amendment’ın kabul edilmesi için mücadele etti.

Kadınların toplumdaki konumuna ilişkin görüşlerini televizyon programlarında da savunan Steinem, feminizmin geniş kitleler tarafından tartışılmasına ve ana akım siyasetin gündemine girmesine katkıda bulundu.

Gloria Steinem, gazetecilik kariyerinden feminist harekete, siyasi örgütlenmeden kadın hakları savunuculuğuna uzanan yaşamıyla 20. yüzyılın en etkili kadın hakları aktivistlerinden biri olarak tarihe geçti.