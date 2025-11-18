Eski Rus Savunma Bakanı’na suikast girişimi

Eski Rus Savunma Bakanı’na suikast girişimi
Yayınlanma:
Rus basını, Ukrayna güvenlik servislerinin talimatıyla hareket ettiği iddia edilen bir “sabotaj grubunun” Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri ve eski Savunma Bakanı Sergey Shoigu'ya suikast planladığını iddia etti. Planın, Shoigu'nun mezarlık ziyareti sırasında bir çiçek vazosuna gizlenmiş kamera kullanılarak gerçekleştirileceği öne sürüldü ve şüphelilerin yakalandığı açıklandı.

Rus basınında yer alan iddialara göre, Ukrayna güvenlik servislerinin emriyle hareket eden bir sabotaj grubu, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'ya suikast düzenlemeyi planladı.

MEZARLIK ZİYARETİ SIRASINDA SALDIRACAKLARDI

Moskovsky Komsomolets gazetesinin haberine göre suikast girişimi, Shoigu'nun Moskova'daki Troyekurovskoye Mezarlığı'nı ziyareti sırasında gerçekleştirilecekti.

Suikasta uğrayan belediye başkanının yerine eşi geçtiSuikasta uğrayan belediye başkanının yerine eşi geçti

FSB OPERASYONLA PLANI BOZDU

Federal Güvenlik Servisi (FSB), 14 Kasım'da üst düzey bir Rus yetkiliye yönelik terör saldırısının önlendiğini duyurmuştu. Saldırının, mezarlıkta bir çiçek vazosuna gizlenmiş video kamera kullanılarak planlandığı belirtildi.

Suikastın sır ismi Bayram Bozkurt yakalandı! Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Avrupa'nın göbeğinde öldürülmüştüSuikastın sır ismi Bayram Bozkurt yakalandı! Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Avrupa'nın göbeğinde öldürülmüştü

GÖZALTINA ALINANLARIN UYRUĞU AÇIKLANDI

Operasyonda üç şüpheli, bir Rus çift ve bir Orta Asyalı göçmen gözaltına alındı. FSB, hedef alınan ismin kimliğini açıklamamıştı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
Dünya
Trump BMGK kararından memnun oldu
Trump BMGK kararından memnun oldu
ABD’den ‘hızlandırılmış vize’ müjdesi
ABD’den ‘hızlandırılmış vize’ müjdesi