Eski Rus Savunma Bakanı’na suikast girişimi

Rus basınında yer alan iddialara göre, Ukrayna güvenlik servislerinin emriyle hareket eden bir sabotaj grubu, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu'ya suikast düzenlemeyi planladı.

MEZARLIK ZİYARETİ SIRASINDA SALDIRACAKLARDI

Moskovsky Komsomolets gazetesinin haberine göre suikast girişimi, Shoigu'nun Moskova'daki Troyekurovskoye Mezarlığı'nı ziyareti sırasında gerçekleştirilecekti.

FSB OPERASYONLA PLANI BOZDU

Federal Güvenlik Servisi (FSB), 14 Kasım'da üst düzey bir Rus yetkiliye yönelik terör saldırısının önlendiğini duyurmuştu. Saldırının, mezarlıkta bir çiçek vazosuna gizlenmiş video kamera kullanılarak planlandığı belirtildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN UYRUĞU AÇIKLANDI

Operasyonda üç şüpheli, bir Rus çift ve bir Orta Asyalı göçmen gözaltına alındı. FSB, hedef alınan ismin kimliğini açıklamamıştı.