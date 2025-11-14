Suikastın sır ismi Bayram Bozkurt yakalandı! Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Avrupa'nın göbeğinde öldürülmüştü

Suikastın sır ismi Bayram Bozkurt yakalandı! Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Avrupa'nın göbeğinde öldürülmüştü
Yayınlanma:
Halil Falyalı'nın 'finansal beyni' olarak tanınan ve onun muhasebecisi olan Cemil Önal'a Hollanda'nın ortasında düzenlenen suikasta dair kritik gelişme yaşandı. Olay anında aynı masada oturan eski savcı Bayram Bozkurt, Almanya’da gözaltına alındı. FETÖ hükümlüsü de olan Bozkurt’un iadesi için Hollanda resmî başvuru yaptı.

1 Mayıs 2025’te Hollanda’nın Rijswijk kentinde KKTC'nin kumarhaneler patronu olarak anılan Halil Falyalı ile ilgili itiraflarda bulunan Cemil Önal’a düzenlenen suikastla ilgili aylar sonra önemli bir gelişme yaşandı.

Olay sırasında Önal’la aynı masada oturan ve saldırıdan sağ kurtulan tek kişi olan eski savcı Bayram Bozkurt, Almanya’nın Bergheim kentinde gözaltına alındı.Bayram Bozkurt, FETÖ'den hapis cezası almıştı. Daha önce de FETÖ'den itirafçı olan Bozkurt, yurt dışına kaçmıştı. Suikastın ardından Bozkurt, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a konuşmuş, "Hürriyeti tahdit ve FETÖ üyeliğinden 7-8 yıl aldım. FETÖ davası Yargıtay'da" demişti.

Cemil Önal suikasti tanığından FETÖ itiraflarıCemil Önal suikasti tanığından FETÖ itirafları

HOLLANDA İSTEDİ

Bugün Kıbrıs'tan Ayşemden Akın'ın haberine göre; Hollanda’nın ağır suçlar birimi TGO, Bozkurt’un iadesi için Almanya’ya resmî başvuruda bulundu. Suikast anına tanıklık eden Bozkurt, geçmişte verdiği bir röportajda kendisini “Kriptonun kriptosuyum” sözleriyle tanımlamıştı.

Soruşturma sadece saldırı anına değil, Bozkurt’un Türkiye’deki görev süresi boyunca kurduğu ilişkiler ve Avrupa’daki yasa dışı yapılarla olası bağlantılarına da odaklandı. Hollandalı yetkililer, Bozkurt’un suikast öncesi ve sonrası temaslarını ayrıntılı biçimde inceliyor. Sürecin Türkiye, Hollanda ve Almanya arasında genişleyen bir soruşturmaya dönüştüğü bildiriliyor.

Cemil Önal suikastinin tek tanığı konuştuCemil Önal suikastinin tek tanığı konuştu

YENİ DALGALAR GETİREBİLİR

Suikasta kurban giden Cemil Önal’ın, Türkiye-KKTC hattında faaliyet gösteren mafya yapılanmaları ve yasa dışı bahis trafiğiyle ilgili önemli bilgilere sahip olduğu değerlendiriliyor.

Hollanda makamları, Bozkurt’un tutuklanmasını dosyada “yeni bir aşama” olarak nitelendiriyor. Eski savcının vereceği ifadelerin, suikasta karışan gizli yapıların deşifre edilmesinde kritik rol oynayabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, bu ifadenin uluslararası para akışları, korunan isimler ve içerde kırılan ittifaklara dair bilgiler ortaya çıkarabileceğini düşünüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Siyaset
Bütçeden gençlere yüzde 1,47 düştü!
Bütçeden gençlere yüzde 1,47 düştü!
Özel'den DEM'e şehit cenazesi çağrısı!
Özel'den DEM'e şehit cenazesi çağrısı!
Meclis'te Bakan Ersoy'a şok Kartalkaya protestosu! "Sıkmam bu adamın elini"
Meclis'te Bakan Ersoy'a şok Kartalkaya protestosu! "Sıkmam bu adamın elini"