Suikasta uğrayan belediye başkanının yerine eşi geçti

Meksika'nın Michoacan eyaletine bağlı Uruapan kentinde, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele eden Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun eşi Grecia Quiroz, eşinin görev süresini tamamlamak üzere yemin ederek belediye başkanlığını devraldı. Çarşamba günü eyalet meclisinde düzenlenen yemin töreninin ardından konuşan Quiroz, eşinin defalarca yardım istediğini ancak federal yetkililerin onu hiç dinlemediğini söyledi.

ABD'de Charlie Kirk suikastını kutlayan 6 yabancının vizesi iptal edildi

"CARLOS MANZO'NUN MİRASI DEVAM EDECEK"

40 yaşındaki Carlos Manzo, ülkenin avokado yetiştiriciliğinin merkezi olan bölgede, seçim kampanyasının ana temasını uyuşturucu kartelleriyle mücadele olarak belirlemişti. Eylül 2024'te göreve başladıktan sonra sokaklarda devriye gezerken kurşun geçirmez yelek giyen Manzo, bir yıldan biraz fazla süren görevinin ardından cumartesi günü Ölüler Günü'nde düzenlenen halka açık bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Quiroz, "Dikkatlice dinleyin ve yüksek sesle ve net bir şekilde duyurun: Carlos Manzo'nun mirası, sesi susturulmuş olsa bile devam edecek" diyerek sözünü sürdürdü.

Serdar Öktem suikastının anatomisi

FEDERAL GÜÇLERİN VARLIĞI ARTIRILDI

Manzo'nun ölümü, bölgedeki artan şiddeti durdurmada başarılı olmasını isteyen destekçileri arasında protestolara yol açmıştı. Salı günü, Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum hükümeti, Michoacan için bir güvenlik programı başlatarak bölgedeki federal güçlerin varlığını artırdı. Grecia Quiroz, kocasının seçildiği dönemi tamamlayarak 2027 yılına kadar görev yapacak. Bölgede, şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump tarafından terör örgütü ilan edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli ve La Nueva Familia Michoacana gibi güçlü uyuşturucu çeteleri faaliyet gösteriyor.