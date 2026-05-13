Eşinin attığı tokadın sebebi belli oldu! Macron’un İranlı oyuncuyla mesajları ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron arasında geçtiği iddia edilen bir gerilim, uluslararası basında yeniden tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz yıl bir uçak kapısında yaşandığı öne sürülen ve “tokat anı” olarak yorumlanan görüntülere ilişkin yeni detaylar ortaya atıldı.

Fransız basınında yer alan ve çeşitli kaynaklara dayandırılan iddialara göre, gerginliğin merkezinde Macron’un İranlı oyuncu Golshifteh Farahani'ye attığı öne sürülen "Çok güzelsin" mesajı bulunuyor. Söz konusu mesajların içeriğinin “samimi” bulunduğu ve bunun çift arasında ciddi bir güven krizine yol açtığı iddia edildi.

TOKAT GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLMUŞTU

İddialara göre Brigitte Macron, bu yazışmalara ulaştıktan sonra eşine tepki gösterdi ve bu durum kamuoyuna yansıyan tartışmalı görüntülere bağlandı. Olayın, uçak inişi sırasında yaşanan kısa süreli bir gerginlik olduğu öne sürülürken, konu Fransa’da da geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Macron cephesi ise daha önce yaptığı açıklamalarda görüntülerin yanlış yorumlandığını savunmuş ve olayın “eşler arasında sıradan bir şakalaşma” olduğunu ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Macron, kamuoyundaki iddiaları reddederek olayın büyütüldüğünü belirtmişti.

Tartışma yaratan bu iddialar, Fransa siyasetinde ve magazin basınında yeniden hareketlilik yaratırken, konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.