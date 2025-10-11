Erdoğan TSK da olacak demişti: Gazze'deki görev gücünü ABD koordine edecek

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Brad Cooper, cumartesi günü, çatışma sonrası istikrarı görüşmek üzere Gazze'yi ziyaret ettiğini ve Filistin topraklarına hiçbir ABD askerinin konuşlandırılmayacağını vurguladı.

Amiral Brad Cooper tarafından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yapılan paylaşımda “çatışmanın istikrarını destekleyecek” CENTCOM liderliğindeki bir “sivil-askeri koordinasyon merkezi”nin kurulmasını görüşmek üzere Gazze'ye yaptığı geziden yeni döndüğü belirtildi.

Gazze'ye gidecek askeri ve sivil unsurları açıkladı: Mehmetçik'in görev tanımı netleşiyor

ABD ASKERLERİ İSRAİL’E GİDİYOR

Donald Trump'ın barış planı kapsamında Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkesin izlenmesine yardımcı olmak üzere 200 kişilik ilk ABD asker grubu İsrail'e ulaşmaya başladı.

TÜRKİYE DAHİL ARABULUCULARIN ASKERLERİ OLACAK

ABD ordusu, Gazze'ye konuşlandırılacak ve belirtilenlere göre Türkiye, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden askerlerin yer alacağı çok uluslu bir görev gücünü koordine edecek.

Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim

TWITTER’DAN PAYLAŞIM YAPTI

Cooper, X'teki paylaşımında “Amerika'nın üniformalı evlatları, bu tarihi anda Başkomutan'ın talimatını destekleyerek Orta Doğu'ya barış getirmek için çağrıyı yanıtlıyorlar” dedi.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/1TeByRzPoF — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2025

GÖREVE AĞUSTOS AYINDA GELMİŞTİ

Cooper, ağustos ayı başında Orta Doğu'dan sorumlu ABD askeri komutanlığı CENTCOM'un başına getirilmişti.