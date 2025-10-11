Erdoğan TSK da olacak demişti: Gazze'deki görev gücünü ABD koordine edecek

Erdoğan TSK da olacak demişti: Gazze'deki görev gücünü ABD koordine edecek
Yayınlanma:
ABD CENTCOM komutanı Cooper, Gazze’ye yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ABD askerinin bölgeye gitmeyeceğini açıkladı. Bölgede Türkiye, Mısır, Katar ve BAE askerlerinden oluşan görev gücünün ABD tarafından koordine edileceği belirtiliyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Brad Cooper, cumartesi günü, çatışma sonrası istikrarı görüşmek üzere Gazze'yi ziyaret ettiğini ve Filistin topraklarına hiçbir ABD askerinin konuşlandırılmayacağını vurguladı.

Amiral Brad Cooper tarafından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yapılan paylaşımda “çatışmanın istikrarını destekleyecek” CENTCOM liderliğindeki bir “sivil-askeri koordinasyon merkezi”nin kurulmasını görüşmek üzere Gazze'ye yaptığı geziden yeni döndüğü belirtildi.

Gazze'ye gidecek askeri ve sivil unsurları açıkladı: Mehmetçik'in görev tanımı netleşiyorGazze'ye gidecek askeri ve sivil unsurları açıkladı: Mehmetçik'in görev tanımı netleşiyor

ABD ASKERLERİ İSRAİL’E GİDİYOR

Donald Trump'ın barış planı kapsamında Hamas ile İsrail arasında Gazze'de ateşkesin izlenmesine yardımcı olmak üzere 200 kişilik ilk ABD asker grubu İsrail'e ulaşmaya başladı.

TÜRKİYE DAHİL ARABULUCULARIN ASKERLERİ OLACAK

ABD ordusu, Gazze'ye konuşlandırılacak ve belirtilenlere göre Türkiye, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden askerlerin yer alacağı çok uluslu bir görev gücünü koordine edecek.

Son Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğimSon Dakika | Erdoğan: Gazze'ye gideceğim

TWITTER’DAN PAYLAŞIM YAPTI

Cooper, X'teki paylaşımında “Amerika'nın üniformalı evlatları, bu tarihi anda Başkomutan'ın talimatını destekleyerek Orta Doğu'ya barış getirmek için çağrıyı yanıtlıyorlar” dedi.

GÖREVE AĞUSTOS AYINDA GELMİŞTİ

Cooper, ağustos ayı başında Orta Doğu'dan sorumlu ABD askeri komutanlığı CENTCOM'un başına getirilmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
ABD'li dev tahminini değiştirdi! Türkiye enflasyonunu yüksek açıkladı
Dünya
İmamoğlu’ndan tutuklular için uluslararası çağrı
İmamoğlu’ndan tutuklular için uluslararası çağrı
Eski ABD Başkanı Biden radyasyon tedavisine başladı
Eski ABD Başkanı Biden radyasyon tedavisine başladı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken Yaşar Güler'den son dakika SDG açıklaması
Gözler Suriye'ye çevrilmişken Yaşar Güler'den son dakika SDG açıklaması