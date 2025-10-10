Gazze'ye gidecek askeri ve sivil unsurları açıkladı: Mehmetçik'in görev tanımı netleşiyor

Yayınlanma:
Erdoğan’ın Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin sahadaki uygulamasını takip edecek Türk görev gücünü duyurmasının ardından iktidar kulislerinde konuşanlar Gazze'ye gidecek askeri ve sivil unsurları açıkladı. 'Görev gücü' adı ile Türkiye'nin de asker gönderdiği NATO'nun "Barış Gücü" birliğini hatırlatan askeri gücün görev tanımı netleşiyor...

İsrail ve Filistin'in ateşkes konusunda anlaşmasının ardından yıllardır yangın yerine dönen Gazze'de sürecin nasıl işletileceği merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki süreci takip etmek için oluşturulacak görev gücüne Türkiye'nin de katılacağını açıkladı.

Türk askerinin görev gücündeki rolüne ilişkin detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlarken Milliyet yazarı Didem Özel Tümer, iktidar tarafından gelen bilgileri yazdı.

GAZZE'YE GİDECEK ASKERİ VE SİVİL UNSURLARI AÇIKLADI

Tümer'in aktardığı bilgilere göre; Türkiye’nin askeri olarak yer aldığı Kosova, Afganistan, Lübnan’daki "Barış Gücü" birliklerini çağrıştıran yeni görev gücünün nasıl oluşturulacağı henüz net değil ancak askeri unsurlar verilecek her türlü göreve hazır şekilde beklemeye başladı.

Görev gücünün sadece askerlerden oluşması beklenmezken, asker ve sivil unsurların birlikte görev yapacağı bir yapının oluşturulması söz konusu olabilir.

Sivil unsurların bölgede kayıp cenazelerin bulunması ve insani yardımların sayısının artırılarak dağıtımının yapılması gibi görevleri de üstlenmesi beklenirken Türkiye'nin bu konulardaki deneyimli ekiplere sahip kuruluşları AFAD ve Kızılay’a görev verilmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

MEHMETÇİK'İN GÖREV TANIMI NETLEŞİYOR

Türkiye'den gidecek askeri gücün Hamas ve İsrail ordusunun ilan edilen ateşkese uyup uymama noktasında kontrolünün sağlanmasının yanı sıra Filistinli tutuklularla İsrailli rehinelerin takasının güvenle yapılması gibi görevlerde rol alacağı tahmin ediliyor.

Türk askerinin ateşkesin uygulanmasını kontrol edecek şekilde gözlemci statüsünde rolü olabileceği belirtilirken bu yapının büyüklüğü, arabulucu konumundaki ülkelerin hangi görevleri üstleneceği gibi ayrıntıların netleşmesi gerekiyor.

Barış ya da İstikrar Gücü olarak tanımlanan Gazze organizasyonunda nasıl bir rol üsteleneceğine net yanıt anlaşmanın ikinci aşamasındaki belli olacak. Ayrıca insani yardımların ateşkesin ardından bir an önce Gazze’ye girişi ve dağıtımında Türkiye’nin rol üsteleneceği ifade edilirken AFAD’ın öncülüğünde bir insani yardım gemisinin kısa sürede Gazze’ye ulaşması için hazırlıkların başladığı kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

